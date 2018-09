Tenso cruce entre Mirtha Legrand y Jimena Barón por el aborto: "No puedo respetarte"

Mientras Jimena Barón hablaba de su presente profesional en la mesa de “Almorzando…”, Mirtha Legrand notó que la actriz y cantante llevaba en su muñeca el pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto legal, y desató un tenso cruce entre ellas.

“Ahí te veo con el pañuelo verde… Yo soy celeste, pero te respeto. Respetame vos a mí”, lanzó Mirtha mientras Jimena hablaba del vuelvo que dio su carrera.

“Pero es que no puedo respetarte”, respondió la intérprete de “La Tonta”, dejando sorprendida a la conductora. “O sea, no puedo respetar aquello que va en contra del respeto hacia las mujeres”, agregó.

“No me vas a hacer cambiar de idea”, le dijo La Chiqui. “Es difícil respetar a una manera de pensar que ignora que hay mujeres que mueren…”, respondió Jimena con dureza.

Justificando su pensamiento, Mirtha repitió: “Es una cuestión generacional también”. Jimena le dijo que no creía que fuese así pero que entonces era momento de “aggionarse”. “Respeto a todas las que piensan distinto… Yo tengo una forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar”, le retrucó La Chiqui. Entonces Jimena corrigió rápidamente: “No pensamos distinto, pensamos en las demás”.

“Yo también soy católica… pero la Iglesia es un desastre, con los obispos y las violaciones”, disparó Barón. “Eso existió siempre”, agregó Mirtha y enseguida, Jimena cuestionó: “¿Y por eso lo vamos a naturalizar?”.

Evadiendo el tema, Mirtha repitió “bueno pero yo no cambio mi forma de pensar”. “Están matando vidas, hay vida. El corazón late…”, siguió. “Sí, la de las mujeres que están muriendo en lugares clandestinos”, contestó Barón.

El cruce entre las dos siguió ante el incómodo silencio de los demás invitados. “Lo dejamos acá, yo no te voy a convencer y vos no me vas a convencer”, dijo, para luego agregar: “Yo te respeto, vos respetame. No me respetás, ¡estás haciendo un esfuerzo enorme!”, terminó diciéndole Mirtha.

Antes de cerrar el áspero cruce, para la sorpresa de todos, Mirtha aseguró que la ley saldrá. “Estoy convencida de que la ley saldrá, modificada, pero me parece bien”, concluyó la diva, quien terminó por darse la mano con la cantante. Por supuesto, con la mano que no llevaba el pañuelo verde.