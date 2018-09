Horóscopo del día 3 de septiembre del 2018

ARIES - No sólo has sido tú quién ha estado pasando por mucho últimamente, la gente que te rodea también parece sufrir una buena cantidad de estrés. A pesar de que tienes la sensación de que tus propios retos han pasado su punto álgido, hay tensión en el aire. No sorprende que la gente venga a compartir sus preocupaciones contigo... saben que puedes identificarte con su nerviosismo. Su difícil situación te está recordando, con bastante eficacia, los efectos que vienen a continuación del estrés y refuerza tu deseo de encontra

TAURO - Hay personas tan resistentes a la cafeína que pueden consumirla a la hora de acostarse sin que esto tenga efectos sobre su capacidad para dormir. ¡Imagínate lo moviditos que tienen que ser sus sueños! Parte del instinto de supervivencia del ser humano consiste en desarrollar cierta inmunidad ante un estímulo reiterado. Hacemos lo mismo con la tensión - después de un tiempo apenas nos enteramos de que está ahí. Pero está debilitando nuestro bienestar y poco a poco va cambiando nuestra relación con el mundo. Como Saturno y Júpiter se vinculan, a pesar de tus inquietudes, eres libre de tomar una importante decisión.

GÉMINIS - Como hoy se vinculan Saturno y Júpiter, sacan a relucir el tema de la dinámica de poder. No te sorprendas si ves que estás sacando pecho y haciendo alarde de tu poder. Como el antiguo gran duque de York, todos podemos encontrarnos en la situación de estar preparándonos para la batalla, organizando resueltamente a nuestros partidarios, en lugar de estar tomando parte en la contienda. También tú estás evitando por todos los medios abordar un asunto que tiene que ser atendido. Encuentra el valor necesario para afrontar tu temor y la victoria será fácil.

CÁNCER - Hay gente que tiene una habilidad especial para hacer que un trabajo difícil parezca sencillo. Otras convierten la tarea más sencilla en una experiencia terriblemente complicada. Según del humor que estés, eres capaz de estos dos extremos. Como Saturno y Júpiter se vinculan, te piden que pongas en entredicho el motivo de tu actual nivel de confusión. ¿Demasiados interrogantes te han despistado? ¿O es que tus problemas han llegado a un nuevo nivel de complejidad?

LEO - Todos tenemos días en los que nos preguntamos por qué nos habremos levantado de la cama. Estos días parecen venir siempre durante periodos de tensión. Tu actual estado de ánimo te ha pillado por sorpresa, ya que la vida parece estar tratándote bastante bien. Por lo tanto, que de golpe te sientas superada es para ti muy perturbador, por no decir otra cosa. Juzgamos nuestro bienestar a partir de cómo nos sentimos. Así que cuando nos sentimos mal, lo vemos todo negro. Sin embargo, esto no es más que un problema pasajero.

VIRGO - Ya que estamos en la época de tu cumpleaños, vale la pena que recuerdes que, aunque no eres tan joven como eras, ¡tampoco eres tan mayor como temes! Has pasado por tu buena cantidad de malos momentos y has salido de ellos con una profundidad de experiencia que compartes generosamente. Puedes hacer frente a situaciones peliagudas que en el pasado te habrían superado. Tienes la capacidad de transformar tu actual fuente de tensión en una perspectiva seria que mejorará la vida de los que te rodean. ¡Aprovéchala!

LIBRA - Todo irá bien... al final. Sin embargo, es posible que antes de eso tengas que rodear un drama. También es posible que te enfrentes a un desafío de comunicación, un desacuerdo económico o a unas cuantas preguntas creativas. Por lo tanto, ¡nada fuera de lo normal! Lo cierto es que lo que estás experimentando no se sale de lo corriente. Sólo porque venga disfrazado de una nueva clase de agitación no significa que no sepas qué hacer. Te ahorrarás mucho tiempo si decides que no hay nada de lo que preocuparte.

ESCORPIO - Cuando cada día trae un nuevo nivel de comprensión, es algo fascinante a la vez que exasperante. ¿Cómo puedes estar segura de a qué atenerte, cuando los límites están cambiado todo el tiempo? Tan pronto como crees haber descubierto lo que necesitas saber, surge algo más y tienes que empezar de nuevo. Eso estaría bien si no te estuvieran presionando para que tomes una decisión. Pero estás a punto de hacer un descubrimiento que te permitirá salir de la tensión en que te encuentras y encontrar la claridad.

SAGITARIO - En lo que se refiere a los retos, pareces ir en contra de la norma. En lugar de considerar que las dificultades son desalentadoras, te preocupa más la falta de ellas. Disfrutas de las crisis y funcionas bien estando bajo estrés. Si hay una oportunidad para estar a la altura, estarás muy por encima de los demás. Para ti supone todo un reto cuando ocurre algo que, en lugar de un drama, trae una oportunidad sutil. Como Júpiter y Saturno se vinculan hoy, se te pone la tarea de seguir la ruta más sencilla y fácil. Hoy prueba el camino de la menor resistencia.

CAPRICORNIO - Cuando llegamos a este planeta ¿venimos provistos de una lista con los problemas de los que tenemos que preocuparnos? ¿Utilizan los niños pequeños sus listas de “cosas por hacer” como excusa para no jugar con sus amigos? Aprendemos a encontrar la manera de evitar ciertas situaciones. Y, cuando observamos cómo los demás sobrellevan el estrés, aprendemos a imitar sus respuestas. Los niños consideran que la responsabilidad y las complicaciones son patrimonio exclusivo de los mayores. Pero ¿qué sentido tiene envejecer si no eres más sabia? Hoy olvídate de tus preocupaciones.

ACUARIO - ¿Tienes una pregunta en la cabeza para la que necesitas desesperadamente una respuesta? ¿Estás atrapada entre la espada y la pared? ¿O atormentada por las dudas y la incertidumbre? ¡Perfecto! Así es como deberías sentirte hoy con la alineación de Júpiter y Saturno. Vas por una ruta que te está llevando por unas cuantas curvas cerradas y algunas pendientes empinadas. La buena noticia es que también te lleva al destino que tanto has deseado alcanzar.

PISCIS - Por supuesto que conoces a tus amigos y ellos te conocen a ti. Te gustan y tu les gustas. Ese es el elemento básico para la construcción de unas conexiones sociales que sean significativas y alentadoras, ¿no? Así que, cuando descubres que no conoces a alguien tan bien como creías, es como un mazazo para ti. También es traumático darte cuenta de que la persona que creías que te conocía bien te ha malinterpretado. Como Júpiter y Saturno se vinculan hoy, la tensión que hay alrededor de una relación clave.