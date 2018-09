Preocupación en Catamarca por el aumento de casos de intentos de rapto a niñas y niños

Una ola de intentos de raptos cometidos contra niños, niñas y adolescentes inquieta a la sociedad y alertan a las Fuerzas de Seguridad y judiciales de esta provincia. La última presentación judicial se presentó el jueves a la noche, en una comisaría de Capayán, cuando presuntamente, un hombre quiso meter sin éxito a una niña a su automóvil.

Cuatro denuncias por supuestos intentos de raptos de personas menores de edad, registradas la semana pasada han creado una gran alarma social, principalmente, en la ciudad Capital, con el agravante de que los casos sucedieron a toda hora del día.

La última denuncia por estos supuestos intentos de rapto fue el jueves. Una niña de nueve años estaba jugando en una de las calles internas del barrio Municipal Nº 2 (ubicada en la localidad de Nueva Coneta, departamento Capayán), cuando, sobre las 20,00, un varón intentó introducirla por la fuerza en un vehículo y, al no conseguirlo, se dio a la fuga. El supuesto autor tenía unos 40 años. La víctima le contó a su madre que el hombre le habría ofrecido un teléfono celular y cien pesos para que ingresara al auto, como le dijo que no, el sujeto intentó ingresarla por la fuerza. El auto en el que se movilizaba era de color blanco y aún no se consigueron dar más detalles.

La Fiscalía de Instrucción Nº 3 y Nº 4, a cargo de los fiscales Javier Herrera y Ezequiel Walther, respectivamente, investiga otras tres denuncias, dos de ellas en el barrio 94 Viviendas Norte y otra, en el barrio San Ramón Norte. Las dos primeras se realizaron el pasado 26 de agosto y este miércoles se sumó otra. En esta última, una niña de 9 años fue sustraída de su hogar por un desconocido armado, quien luego de caminar junto a la pequeña por más de un kilómetro, la abandonó en el Parque Adán Quiroga.

Las del día domingo 26 relatan dos: un intento de rapto, según la denuncia interpuesta por las madres de la niñas. Un hombre intentó secuestrarlas agarrándolas por los hombros e intentando introducirlas a una combi de color blanca, ante la presencia de sus madres que caminaban detrás de las niñas. Sin embargo, no lo logró y pudo huir. Horas después, la Policía interceptó en las proximidades del lugar del hecho -monoblock del barrio 94 Viviendas Norte- una combi de color blanco e identificó a sus ocupantes, tratándose de un hombre, el conductor y una mujer y un niño de corta edad, ambos iban como acompañantes. Según le dijeron a la Policía, fueron identificados como vecinos del barrio y regresaban de misa, cuando fueron interceptados.

En alza

Los casos de intentos de rapto no son tan aislados como parecen. Si bien es cierto que muchas veces se dan a conocer casos falsos, principalmente mediante la aplicación de WhatsApp, en los primeros ocho meses del año en curso se recibieron en las once Unidades Judiciales que funcionan en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu, treinta cinco denuncias por este tipo de acontecimiento.

Si bien en la mayoría de los casos el hecho no se materializó, algunas de las víctimas sufrieron el tocamiento impúdico en sus partes íntimas.

Las mismas fuentes judiciales consultadas explicaron a este diario que sólo dos casos se materializaron, pero sus autores no están detenidos, pese a que sí fueron imputados en las causas.

Los hechos sucedieron entre el mes de junio y julio pasado. En el primero de los casos, ocurrido en la Ex Pista en el Norte de la ciudad, dos niños “limpiavidrios” fueron introducidos a una camioneta bajo engaño por un sujeto, de 19 años, quien viajaba acompañado de otra joven con capacidades especiales.

Alertada, la Policía interceptó a los pocos metros dicho rodado y los detuvo.

Rapto

El delito de rapto está previsto y penado en el artículo 130 del Código Penal de la República Argentina.

Comete el delito de rapto quien retenga a una persona con intención de alterar su libertad sexual, valiéndose de la fuerza, de la intimidación o del fraude. Cuando se cometiere este delito con una persona de menos de 16 años que haya prestado su consentimiento, la pena será de seis meses a tres años. Esta figura se le denomina rapto impropio, pues hay consentimiento de la víctima.

Esta conducta se agrava al sustraer o retener por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con el fin de menoscabar su integridad sexual, a una persona menor de trece años. La pena será de dos a seis años de prisión. En este caso, es indiferente el consentimiento de la víctima, por lo cual el atenuante anterior rige para los casos de entre 13 y 16 años.