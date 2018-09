Una diputada K pidió que Mauricio Macri “de un paso al costado”

María Emilia Soria, diputada nacional de Río Negro por el Frente para la Victoria, exigió que el presidente Mauricio Macri y su equipo dejen el poder. A través de su cuenta de Twitter, difundió su pedido de cambio de gobierno y también lo manifestó en exaltadas declaraciones a radios de Neuquén.

“A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan”, escribió la legisladora oriunda de General Roca en Twitter.

Y continuó: “Hoy somos muchos los patagónicos que queremos decirle a este gobierno que ya dio suficiente muestra de incompetencia. Ya no quedan dudas sobre su ineptitud para gobernar esta Nación a favor del pueblo argentino”.

Tras sus declaraciones, la diputada recibió en la redes sociales numerosas acusaciones de ser “golpista”. Bajo el hashtag #Patagonazo, Soria defendió su postura. “Los que nos acusan de golpistas… no se confundan. Nosotros reafirmamos el valor de la vida en democracia, los valores de la soberanía popular y de respeto al Estado de derecho y sus garantías”, aseguró.

Este sábado la legisladora se encontraba participando del encuentro de dirigentes de la Patagonia en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde se discuten los efectos de la política económica en la región sur. Del llamado “Patagonazo”, forma parte el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, entre otros.

Por su parte, Fernández aprovechó el auditorio que lo recibió como a un invitado de honor y también pidió la salida del gobierno. “Necesitamos una urgente reacción. Macri no puede seguir conduciendo al país y a su economía de esta manera”, dijo. “Lo que hoy pasa en la Argentina no es consecuencia de la herencia recibida, sino de las malas y desafortunadas decisiones del heredero”, agregó.

La diputada, hija del fallecido ex gobernador Carlos Soria, siguió alentando la salida del Presidente en radios de la Patagonia. Al ser consultada por el periodista Alejandro Polizzo de FM Platinum de Neuquén sobre si Macri debía irse ahora, la legisladora lanzó: “¿Cuánto tiempo vamos a darle? ¿Cuál es el cambio de timón? ¿Va a cambiar a Dujovne por Caputo y a Caputo por Dujovne? Es más de lo mismo. Yo creo que hasta acá llegamos. No tenemos que esperar un muerto en la calle. Nadie quiere eso. Necesitamos que esto cambie urgentemente”.