Macri en sus horas mas complicadas de mandato

El movimiento de las variables económicas dejó también en la intemperie un creciente malestar de la política que se viene cocinando a fuego lento en las entrañas mismas del oficialismo.

El Presidente está obligado a ampliar su base, revisar sus dogmas, flexibilizar sus preconceptos, aflojar con el mero voluntarismo. El curso de los acontecimientos lo dejó expuesto en su vulnerabilidad. El mercado impuso su lógica implacable y sin piedad alguna. Está compelido a reconstruir la confianza, y a esta altura está claro para todos que no puede hacerlo solo ni encerrado en la cuestionada mesa chica en la que se tramitan a diario las cuestiones del poder.

Mauricio Macri resiste hacer cambios en su estrecho núcleo de colaboradores. No quiere despegarse de Marcos Peña, sigue reivindicando en los hechos la trilogía de la Jefatura de Gabinete que se completa con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Sostiene que lo que hay que hacer es presentar medidas económicas y que hay un fin de semana para madurarlas. Nada de cambio de hombres por el momento. No está en sus planes.

Rogelio Frigerio dejó entrever, aunque sutilmente, en su discurso ante el Consejo de las Américas, las diferencias de criterio que sobresaltan la convivencia en los pasillos del Gobierno. Hizo lugar a la existencia de errores propios, lo que otros llaman "mala praxis "y sugirió que no hay hombres ni instrumentos imprescindibles. Eso, solo eso disparó el fastidio presidencial. Quien quiera entender que entienda.

Mientras el jefe de Gabinete negaba en las pantallas el fracaso de la economía, la vida diaria de los argentinos ardía en las góndolas. Cuando se debatía cómo trasladar a los precios de los alimentos el impacto de un dólar a $32, viene el remezón de una divisa verde a cercana a los 40 pesos. Las grandes empresas productoras de alimentos están pasando a los hiper listas con aumentos del 10% al 15 % en los productos básicos de la canasta sobre el cálculo de un dólar a 28, 29 pesos.

Los supermercadistas resisten ante el convencimiento de que el impacto sobre el consumo popular del corrimiento de precios será demoledor. Con una caída ya marcada en los niveles de consumo, pase a segundas marcas y un 40% de las facturas ocupadas por productos en oferta, no quieren perder tickets. Prefieren anteponer la sustentabilidad a la renta a la espera de una señal clara del Gobierno que entienden que no puede pasar de los dos o tres primeros días de la próxima semana. Si no llegan en esos plazos perentorios señales claras, auguran un escenario de caos y desabastecimiento. Anticipan que este fin de semana la gente saldrá a comprar y cubrirse pero son conscientes de que se trata de un atajo de corto plazo, tarde o temprano la estampida cambiaria llegará a los changuitos con un impacto devastador. Con un dólar a 38, 40 pesos la economía no resulta viable, aseveran.