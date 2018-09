Superliga: San Lorenzo – River, el clásico de la fecha

La Superliga sigue su curso y uno de los platos fuertes de la cuarta jornada tendrá lugar en el Bajo Flores. En el Pedro Bidegain, desde las 20, se verán las caras dos grandes que aún no conocen la victoria e intentará despegar de la parte baja de la tabla de posiciones.

El conjunto azulgrana, acarrea tres empates en fila (Tigre, Lanús y Unión) y necesita de un triunfo para acomodarse.

El director técnico Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas debido a un acuerdo de palabra, por lo que no podrá decir presente ante su ex club. En su lugar ingresará el juvenil Franco Moyano. Las otras variantes estarán en la defensa: Marcos Senesi y Gabriel Rojas ocuparán los lugares de Gonzalo Rodríguez y Elías Pereyra.

Los Millonarios atraviesan un presente similar a los de Boedo, debido a que también acumulan tres empates en fila en el torneo doméstico y siguen a paso firme en la Copa Libertadores, al dejar en el camino a Racing.

Marcelo Gallardo jugó al misterio y no mostró su cartas. Una de las dudas está en la defensa, ya que podría jugar Lucas Martínez Quarta por Jonatan Maidana. Además, podría regresar Gonzalo Pity Martínez, quien ingresaría por Juan Fernando Quintero.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Moyano, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana o Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez o Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora: 20.

Televisación: Fox Sports Premium.