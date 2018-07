Nahir Galarza: las tres claves que definirán la sentencia de mañana

Este lunes a las 21, un grupo de allegados a la familia de Fernando Pastorizzo se concentrarán en el centro de Gualeguaychú para pedir que, horas después, Nahir Galarza sea condenada a prisión perpetua. Este martes a las 11, en los tribunales de esa ciudad de Entre Ríos, se leerá la sentencia contra la chica de 19 años, acusada de matar de dos disparos a su novio de 20.

La autoría de los disparos ya está probada. La propia Nahir confesó que le disparó a Fernando. Pero la pena que puede recibir la chica oscila entre los tres años de cárcel, por un homicidio culposo, hasta la prisión perpetua, por un homicidio agravado por el vínculo (lo que pidió el fiscal) y hasta una eventual premeditación y alevosía (lo que solicitaron las querellas).

A lo largo de un mes de audiencias, surgieron tres claves que son, justamente, las que van a determinar cuál es la pena que reciba Galarza este martes.

El vínculo

Será fundamental definir cuál era la relación que unía a Nahir con Fernando. Si los jueces prueban que eran novios, como afirman los abogados de los padres de Pastorizzo y el fiscal, Nahir podría recibir una perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Los abogados de la chica durante todo el juicio intentaron sostener que Nahir y Fernando no eran novios, sino que tenían una relación ocasional. “No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo”, dijo Nahir en su declaración ante los jueces.

La chica dijo que se bloqueaban y desbloqueaban todo el tiempo en las redes, y que “en el último año se fue poniendo peor. Me decía zorra, desesperada, puta, si me veía con alguien me agarraba de los pelos, me recriminaba por qué me veía con otros chicos”.

La defensa de Nahir intentó también mostrar que ella tenía relaciones con otros jóvenes, para desacreditar el supuesto romance con Pastorizzo. Uno de los jóvenes que presentaron en el juicio como su novio “oficial”, Rafael, negó que estuviera en pareja con la chica: “Somos amigos con derechos”.

Un dato relevante para determinar si Pastorizzo y Galarza eran novios es el viaje a Brasil que el chico hizo con la familia de Nahir. Yamina Kroh, su madre, insistió en que Nahir nunca le presentó a Fernando como su novio. Y contó por qué viajó con los Galarza a Río de Janeiro: Nahir le pidió invitar a esas vacaciones a su amiga Sol Martínez, pero como la chica era menor de edad y no tenía el permiso de sus padres, no pudo ir. “Por eso a último momento Nahir nos dice ‘Ma, ¿puedo llevar a un amigo?’. ‘Sí, ¿quién es?’. ‘Fernando’”, relató. “Nunca fue a la casa, nunca lo trajo, nunca me lo presentó como su novio”, remarcó.

El disparo accidental

Este punto será fundamental para determinar si a Nahir le cabe una pena por homicidio doloso o culposo. Según los querellantes, Nahir planificó matar a Pastorizzo y se aprovechó de su indefensión. Según la defensa, los dos disparos fueron accidentales.

En su segunda declaración tras el crimen, Nahir contó que, en su casa, Fernando la agarró del pelo y la golpeó, y que tomó el arma del padre de Nahir, policía, que estaba arriba de la heladera. “Mirá el fierro que tiene tu viejo”, le dijo. Salieron y se subieron a la moto de Fernando. “El empezó a ir a gran velocidad, me dio miedo”, contó Nahir. Y aseguró que al doblar en una esquina, la moto tambaleó y ella le sacó el arma. Entonces, dice, se le disparó por accidente. La chica afirmó que “quedé como boba” por el ruido y se agachó a ver cómo estaba su novio. Y que, entonces, se le volvió a disparar el arma por accidente.

Pero los peritos que declararon en el juicio pusieron en duda esta versión. “En mis años de experiencia jamás vi o me enteré de que a una persona se le escaparan dos tiros de manera involuntaria”, dijo ante los jueces Javier Azcué, técnico en balística de la Policía de Entre Ríos.

El especialista explicó que el revolver 9 milímetros estaba listo para usarse, por lo que alguien tuvo que haber hecho el movimiento para dejar el arma preparada para disparar. El primer tiro fue mientras los dos estaban arriba de la moto y para el segundo “la persona que efectuó el disparo tuvo que bajar del rodado, caminar y ubicarse justo frente al cuerpo. Acercó el revolver a menos de 50 centímetros y volvió a disparar”.

Las posibilidades de que el primer disparo fuera sin intención son de “un 50 y un 50”, dijo el perito, pero descartó que el segundo tiro también haya sido accidental: “Me pasó de conocer o de presenciar casos de tiros accidentales. En ese momento la persona suelta el arma, se le cae, se asusta”.

El posible atenuante

Nahir podría ser condenada por homicidio con alevosía, pero un atenuante podría reducirle la pena. Un caso similar ocurrió con Susana Freydoz, esposa del gobernador de Río Negro Carlos Soria. En esta situación la chica habría querido matar a Pastorizzo, pero porque era víctima de violencia de género.

“Lo maté porque nunca me iba a dejar en paz”, le dijo Nahir a Giulana Viera, una amiga que cursaba con ella en la facultad de abogacía, cuando fue a visitarla en la cárcel, días después del asesinato de Fernando. Otra amiga de Nahir, su íntima Sol Martínez, relató que la chica le contó que Fernando la había golpeado, que “estaba lastimada en la entrepierna y tenía moretones en los brazos”.

La mamá de Nahir también aseguró que su hija era víctima de Pastorizzo, que vio un golpe en la entrepierna que le había dado el joven, y que su hija le pidió no decir nada a su padre porque “imaginate cómo se va a poner”.

Y al declarar, Nahir aseguró que Pastorizzo era violento, que se drogaba, que la acosaba y la obligaba a tener sexo “a pesar de que yo no quería, me lastimaba en las zonas íntimas”. También relató que una vez la arrastró por el piso a la salida de un boliche, y ella quedó “con toda la pierna en carne viva”. “No le contaba nada a nadie porque me daba vergüenza”, dijo sobre por qué no había revelado nunca esa supuesta violencia de género que sufría.

Los padres y amigos de Pastorizzo, en tanto, aseguran que la verdadera víctima de violencia era él. Uno de los amigos del joven mostró en el juicio una foto del chico con el ojo golpeado, tras una paliza que le habrían dado Nahir y su amiga Sol a la salida del boliche Bikini. Y la mamá de Fernando también dijo en el juicio que una vecina le contó que había visto “cómo la chica le pega a tu hijo y cómo lo maltrata”.