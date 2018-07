Golpearon salvajemente a un albañil porque no les terminó la obra

Dos hombres golpearon salvajemente a un albañil porque no había terminado el trabajo que le habían encargado. La víctima aseguró que no había concluido con la obra por falta de fondos, ya que no le habían entregado el dinero necesario.

El ataque ocurrió en Buenos Aires, en la localidad de Maquinista Savio. Según informó diario Crónica, los agresores subieron a la víctima a bordo de una camioneta EcoSport blanca y, tras precintarle ambas manos, lo golpearon ferozmente.

Momentos después, tras un llamado de emergencias que daba cuenta de lo sucedido, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local comenzaron un rastrillaje por la zona. Tras una breve persecución, los uniformados hallaron el vehículo con los dos agresores y el albañil en el interior.

Ambos sujetos fueron detenidos y la víctima, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro, fue liberada y trasladada a la sala de primeros auxilios. Además, se secuestraron 3 armas de fuego y precintos que se hallaban dentro de un bolso que fuera arrojado por los agresores.

Según la declaración del obrero, el trabajo no había sido terminado por falta de pago