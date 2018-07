Jalil: “No tengo nada en contra de la mutual pero voy a defender al obrero municipal”

El jueves pasado, el Ejecutivo Municipal de la Capital esperaba que el Concejo Deliberante trate sobre tablas un proyecto por el cual se propone limitar los descuentos que se realizan a los empleados municipales por los beneficios que presta la Mutual Municipal. Sin embargo, la iniciativa no fue incluida en el orden del día y se trataría en la próxima sesión.

El proyecto establece un tope del 15% del sueldo de un agente municipal para los descuentos que pueda realizar la mutual ya sea por haber otorgado un crédito o haber otorgado otro bien o servicio. Al conocerse la propuesta, desde la mutual criticaron la medida y también parte de la oposición cuestionó que la iniciativa presentada en el Concejo Deliberante “ni siquiera tiene fundamentos”.

Ante esta polémica, el intendente Jalil defendió el proyecto y desmintió las acusaciones respecto de que existiría animosidad en contra de la mutual, a la vez que señaló que el objetivo principal es defender el sueldo de los trabajadores municipales ante los fuertes descuentos que sufren por los préstamos otorgados por la entidad en cuestión.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo municipal dijo que de todos los organismos que están facultados a realizar descuentos “con la única que tenemos problemas hoy es con la mutual que tiene un código de descuento dado por ordenanza. Es la única con la que tenemos problemas y excesos”.

Jalil sostuvo que lo único que deberá hacer la Mutual Municipal, una vez aprobada la iniciativa, es que “tendrá que administrar y saber que a cada empleado le pueden dar hasta el 15 por ciento porque ellos también prestan dinero y no prestan dinero a una tasa barata como lo hace la Caja de Crédito, lo prestan más caro y no es el fin de una mutual prestar dinero. Así que, en ese sentido, yo no tengo nada en contra de la mutual ni de nadie, pero yo voy a defender al obrero municipal”.

El intendente insistió en que “una mutual no debe tener como fin prestar plata” pero dijo que no quiere entrar en ninguna polémica con la institución. En esa línea, remarcó que le parece “bien que siga la mutual, me parece que hacen un trabajo muy bueno pero vamos a poner un límite a la capacidad de préstamo”.

Convenio con escribanos

Otra de las polémicas generadas a partir de la última sesión del Concejo Deliberante es la que se refiere al convenio que firmó la Municipalidad de San Fernado del Valle de Catamarca con el Colegio de Escribanos para regularizar y otorgar los títulos de los terrenos que fueron vendidos o donados por el municipio a los vecinos.

Desde la oposición cuestionaron que el trabajo se podría realizar a través de la Escribanía Municipal y de esa manera evitar una erogación estimada en poco más de siete millones de pesos.

En respuesta a esto, Jalil explicó que “la Escribanía Municipal no tiene la capacidad de hacer 2 mil escrituras. Ante esa incapacidad, firmamos el convenio para que la gente se vea beneficiada con la escritura que es fundamental porque a partir de tener una escritura, tiene posibilidad de acceder a un crédito, de hipotecar la casa, de que si fallece alguien la puede heredar”.

“Si no tenemos capacidad con una escribana para hacer 2 mil escrituras, si hemos logrado un precio de 4.500 pesos por cada escritura, que es un precio ínfimo, me parece que es un beneficio muy grande porque son 2 mil personas”, opinó.