Por supuestas irregularidades pedirán a la justicia anular el llamado a elecciones de ATSA

Uno de los integrantes de la Agrupación “Nueva Atsa”, Ariel Carreño, en diálogo con LA UNION confirmó que hoy realizarán la presentación ante la justicia en el orden provincial y nacional para solicitar la nulidad del llamado a elecciones de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) por supuestas irregularidades cometidas, en principio, por la actual conducción a cargo del polémico gremialista Leonardo Burgos.

En ese contexto, Carreño denunció que las actuales autoridades del gremio comandadas por Burgos dictaron de forma arbitraria ciertas resoluciones para impedir la participación de otros sectores en el proceso de renovación de autoridades fijado para el próximo 6 de agosto. Y aseguró que hubo presuntas maniobras administrativas para favorecer la continuidad de Leonardo Burgos en el poder.

“Hemos sorteado todos los obstáculos que nos han puesto, cumpliendo con los requisitos que consideramos que eran innecesarios. Creo que las instancias gremiales ya están agotadas, por eso vamos a la justicia. Queremos participar de las elecciones pero se nos dificulta por intereses mezquinos de la actual conducción, que quiere perpetuarse, no entendiendo que ya cumplieron su ciclo. Niegan la participación y nos dejaron afuera”, declaró.

Carreño además comentó que, desde un principio, tuvieron dificultades para poder presentarse como una lista alternativa. Dijo que pidieron varias veces copia del Estatuto y se lo negaron.

Por otra parte, Carreño también reclamó que no lo dejaron participar del Congreso que se realizó hace un mes atrás, y recordó que, históricamente, los Congresos de ATSA para aprobar balances, rendiciones de cuentas, entre otras cuestiones, eran abiertos y de amplia participación. A diferencia de lo que ocurrió recientemente, donde no pudieron participar los afiliados restringiendo a través de una nueva normativa la participación.

“Desde febrero que venimos trabajando para presentar esta alternativa, ahora pretenden dejarnos afuera”, se quejó Carreño.

Y afirmó: “La Junta Electoral, por escrito, nos notificó que el plazo para la presentación de listas vencía el pasado miércoles 27 de junio. La sorpresa fue que cuando nos presentamos en esa fecha que ellos habían fijado, nos dijeron que el plazo había vencido el lunes 25, y de forma patoteril, no solo no nos recibieron la lista, sino que no nos dejaron ingresar directamente. Y después sale Burgos a proclamarse como única lista. Estas son las irregularidades nos llevan a hacer la denuncia a la justicia”, concluyó Carreño.