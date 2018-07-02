Se dio a conocer la cartelera del Poncho 2018

La Secretaría de Estado de Cultura presenta la cartelera artística oficial de la 48° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2018.
La fiesta emblema de los catamarqueños, y la más importante del país en invierno, se llevará a cabo del 13 al 22 de julio próximo, en el Predio Ferial Catamarca, con la participación de artesanos, emprendedores y artistas.
Cartelera artística 2018
VIERNES 13
· ERNESTO VEGA
· HERMANOS VEGA
· CHATO BAZÁN
· NADIA LARCHER
· NICOLÁS REYNA
· DÚO ESENCIA
· FEDERICO MIRANDA
· BALLET PIRIQUI PÉREZ
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· LITO VITALE
· CACHO BUENAVENTURA
· LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS
SÁBADO 14
· MAESTRO LUIS CASTELLANO
· JOMARAY
· LA YESKA
· PEQUE BONARDI
· EMILIO MORALES
· SILVIA PACHECO
· BALLET SEMBLANZAS
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· JULIO PALACIO
· PAJARÍN SAAVEDRA
· LA GATA VARELA
· EL BOMBA CONTRERA
· NICOLÁS ROMERO
DOMINGO 15
· EL VENDAVAL
· WILSON FIGUEROA
· VITÍN MARTOCCIA
· TONO AYBAR
· LA FURIA MUSICAL
· ECOS DEL LITORAL
· LAS VOCES DEL VIENTO
· BALLET ATAHUALPA YUPANQUI
· BALLET CATAMARCA DANZA
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· LOS DIABLEROS DE ORÁN
· BETO MOYA
· DESTINO SAN JAVIER
JUEVES 19
· LOS MELLIZOS
· LUCAS FUENZALIDA
· FRANCO OCARANZA
· ROCKY COSTA
· ARIEL MARTÍNEZ
· COLO TOLEDO
· GERMÁN FUENTES
· BALLET EL GAUCHO
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· COCO GÓMEZ
· SANGRE NUEVA
· EL FLACO PAILOS
· SERGIO GALLEGUILLO
VIERNES 20
· KEVIN AHUMADA
· KALY BARRIONUEVO
· LOS VIAJEROS
· LOS HERMANOS RODRÍGUEZ
· LOS HILOS DEL VIENTO
· NOELIA TULA
· COMO HERMANOS
· BALLET ARGENTINA
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· EL CHANGO SPASIUK
· FRANCO BARRIONUEVO
· LOS HUAYRAS
SÁBADO 21
· RAFAEL TOLEDO
· FACUNDO ORTEGA
· PASCUAL GUTIERREZ
· SUMAIG SONKGO
· LOS RIELES
· HERMANOS
· AGUSTÍN ISASMENDI
· BALLET HUELLAS NORTEÑAS
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· JUAN VERGARA
· EL TOBA
· LUCIANO PEREYRA
DOMINGO 22
· LA FORTALEZA
· RIKI GARECA
· CAMINOS
· DIEGO SIERRALTA
· DIEGO PÉREZ
· RICARDO TORITO ARCE
· LA TRIADA
· GRUPO CHELEMÍN
· BALLET FORTÍN SUREÑO
· BALLET APYFADIM
· GANADOR PRE PONCHO CANTO
· GANADOR PRE PONCHO DANZA
· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
· ALE ÁYAME
· LELE LOVATO
· EL INDIO LUCIO ROJAS.