Cultura

Se dio a conocer la cartelera del Poncho 2018

La Secretaría de Cultura de la Provincia presentó la grilla de artistas que actuarán este año en la fiesta mayor de los catamarqueños.

La Secretaría de Estado de Cultura presenta la cartelera artística oficial de la 48° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2018.

La fiesta emblema de los catamarqueños, y la más importante del país en invierno, se llevará a cabo del 13 al 22 de julio próximo, en el Predio Ferial Catamarca, con la participación de artesanos, emprendedores y artistas.

Cartelera artística 2018

VIERNES 13

· ERNESTO VEGA

· HERMANOS VEGA

· CHATO BAZÁN

· NADIA LARCHER

· NICOLÁS REYNA

· DÚO ESENCIA

· FEDERICO MIRANDA

· BALLET PIRIQUI PÉREZ

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· LITO VITALE

· CACHO BUENAVENTURA

· LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS

SÁBADO 14

· MAESTRO LUIS CASTELLANO

· JOMARAY

· LA YESKA

· PEQUE BONARDI

· EMILIO MORALES

· SILVIA PACHECO

· BALLET SEMBLANZAS

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· JULIO PALACIO

· PAJARÍN SAAVEDRA

· LA GATA VARELA

· EL BOMBA CONTRERA

· NICOLÁS ROMERO

DOMINGO 15

· EL VENDAVAL

· WILSON FIGUEROA

· VITÍN MARTOCCIA

· TONO AYBAR

· LA FURIA MUSICAL

· ECOS DEL LITORAL

· LAS VOCES DEL VIENTO

· BALLET ATAHUALPA YUPANQUI

· BALLET CATAMARCA DANZA

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· LOS DIABLEROS DE ORÁN

· BETO MOYA

· DESTINO SAN JAVIER

JUEVES 19

· LOS MELLIZOS

· LUCAS FUENZALIDA

· FRANCO OCARANZA

· ROCKY COSTA

· ARIEL MARTÍNEZ

· COLO TOLEDO

· GERMÁN FUENTES

· BALLET EL GAUCHO

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· COCO GÓMEZ

· SANGRE NUEVA

· EL FLACO PAILOS

· SERGIO GALLEGUILLO

VIERNES 20

· KEVIN AHUMADA

· KALY BARRIONUEVO

· LOS VIAJEROS

· LOS HERMANOS RODRÍGUEZ

· LOS HILOS DEL VIENTO

· NOELIA TULA

· COMO HERMANOS

· BALLET ARGENTINA

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· EL CHANGO SPASIUK

· FRANCO BARRIONUEVO

· LOS HUAYRAS

SÁBADO 21

· RAFAEL TOLEDO

· FACUNDO ORTEGA

· PASCUAL GUTIERREZ

· SUMAIG SONKGO

· LOS RIELES

· HERMANOS

· AGUSTÍN ISASMENDI

· BALLET HUELLAS NORTEÑAS

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· JUAN VERGARA

· EL TOBA

· LUCIANO PEREYRA

DOMINGO 22

· LA FORTALEZA

· RIKI GARECA

· CAMINOS

· DIEGO SIERRALTA

· DIEGO PÉREZ

· RICARDO TORITO ARCE

· LA TRIADA

· GRUPO CHELEMÍN

· BALLET FORTÍN SUREÑO

· BALLET APYFADIM

· GANADOR PRE PONCHO CANTO

· GANADOR PRE PONCHO DANZA

· DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL

· ALE ÁYAME

· LELE LOVATO

· EL INDIO LUCIO ROJAS.

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