San Lorenzo quiere armarse para el Federal A que viene

El club San Lorenzo de Alem ya eligió la semana pasada a su nuevo presidente, así que ya puede trabajar pensando en el Federal A. Aún con pocas precisiones sobre el inicio de la pretemporada, que podría ser esta a mitad de julio, ya se sabe quién será el entrenador. El que continuará con el proyecto será el técnico Salvador Mónaco.

La nueva dirigencia se mueve en busca de refuerzos y todavía sin suerte porque dos de las incorporaciones que más buscó ya tienen nuevo club. Uno es el delantero David Romero, que jugó hace un par de temporadas en San Lorenzo, el goleador finalmente jugará en Chaco For Ever. El otro que era pretendido por el entrenador y la dirigencia es el catamarqueño Silvestre Sacallán, que también firmó con Chaco For Ever. De esta manera, los dos exjugadores de Mitre no llegarán al “Santo”.

Por otro lado, se pondría los ojos en el último goleador de la Superliga del Valle, Gabriel Carreño, que pertenece a Coronel Daza. También, San Lorenzo confirmó la continuidad de jugadores importantes como Gonzalo Gómez, Martín Bordonaro, Julián Espeche, Matías Solohaga, entre otros.

De esta manera, San Lorenzo aún no tiene refuerzos confirmados pero están trabajando en armar un plantel competitivo para darle con el gusto al entrenador y pelear por cosas importantes en el próximo Federal A.