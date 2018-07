Mónaco: “Hay jugadores que pueden dar un salto de calidad”

San Lorenzo de Alem espera definiciones para el inicio de su pretemporada. Su entrenador, Salvador Mónaco, ya piensa en “El Santo” que se viene.

El técnico, en diálogo con un medio radial, comenzó diciendo que lo prioritario es comenzar cuanto antes la pretemporada para el torneo Federal A, que hay muchos descensos y que le da miedo no armar un buen plantel.

En cuanto al armado del plantel: “Me tengo que reunir con el presidente para consensuar, nosotros les pasamos una lista, que decía que había prioridades. Hay que mantener la base y de ahí traer dos centrales de jerarquía, un jugador como Romero, Nicolás Dul, que me gusta mucho. Un volante por izquierda. De a poco vamos pasando nombres. Ellos pueden estar de acuerdo o no, pero la base la tenemos que mantener. Si no, tenemos que traer 15 o 16 jugadores y va a ser imposible”.

También señaló: “A los jugadores de Catamarca tenemos que cambiarles un poco el chip, que les cuesta el profesionalismo, con mucho respeto, ya que es un lugar en el que hay grandes jugadores y profesionales también”. Cerró: “Yo jamás les cerraría las puertas a los jugadores locales, jamás. Yo voy a ver todo”.