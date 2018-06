Comenzará a venderse yerba mate con cannabis en Uruguay

La próxima semana comenzará a venderse en Uruguay yerba mate con cannabis, luego de que el Ministerio de Salud Pública autorizara al nuevo producto.

Pablo Riveiro, director de una de las dos empresas que distribuirán ese producto, dijo a la agencia dpa que "será de venta libre y podrá consumirla cualquier persona", ya que no genera ningún efecto.

"Es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo", precisó el empresario uruguayo, por lo cual no habrá ninguna limitación para el consumo.

La comercialización se produce poco más de un año después que un producto similar haya sido retirado de los comercios de Uruguay por decisión del Ministerio de Salud Pública, por no cumplir las normas vigentes.

El paquete de un kilo de la yerba mate con cannabis costará aproximadamente siete dólares y será fácilmente identificable por los consumidores ya que tendrá como distintivo una hoja de marihuana.

Desde 2016 el mercado del cannabis está regulado en Uruguay y se vende libremente al público en una red de farmacias, con algunas condiciones, como registrarse previamente. Están autorizados además los clubes cannábicos y el cultivo personal con ciertos límites de plantas.