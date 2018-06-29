Confirmado: estos son los artistas que estarán en la Fiesta del Poncho 2018

La fiesta mayor de los catamarqueños se llevará a cabo del 13 al 22 de julio. Mirá los artistas que participaran.
El escenario mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho convocará en su 48ª edición destacados exponentes del folklore de Catamarca y la región.
El festival de invierno más importante del país tendrá lugar en el salón de espectáculos del Predio Ferial Catamarca del 13 al 22 de julio próximo, con la siguiente programación:
VIERNES 13
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ERNESTO VEGA
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HERMANOS VEGA
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CHATO BAZÁN
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NADIA LARCHER
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NICOLÁS REYNA
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DÚO ESENCIA
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FEDERICO MIRANDA
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BALLET PIRIQUI PÉREZ
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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LITO VITALE
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CACHO BUENAVENTURA
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LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS
SÁBADO 14
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MAESTRO LUIS CASTELLANO
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JOMARAY
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LA YESKA
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PEQUE BONARDI
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EMILIO MORALES
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SILVIA PACHECO
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BALLET SEMBLANZAS
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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JULIO PALACIO
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PAJARÍN SAAVEDRA
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LAGATA VARELA
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EL BOMBA CONTRERA
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NICOLÁS ROMERO
DOMINGO 15
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EL VENDAVAL
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WILSON FIGUEROA
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VITÍN MARTOCCIA
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TONO AYBAR
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LA FURIA MUSICAL
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ECOS DEL LITORAL
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LAS VOCES DEL VIENTO
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BALLET ATAHUALPA YUPANQUI
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BALLET CATAMARCA DANZA
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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LOS DIABLEROS DE ORÁN
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BETO MOYA
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DESTINO SAN JAVIER
JUEVES 19
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LOS MELLIZOS
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LUCAS FUENZALIDA
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FRANCO OCARANZA
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ROCKY COSTA
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ARIEL MARTÍNEZ
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COLO TOLEDO
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GERMÁN FUENTES
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BALLET EL GAUCHO
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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COCO GÓMEZ
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SANGRE NUEVA
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EL FLACO PAILOS
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SERGIO GALLEGUILLO
VIERNES 20
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KEVIN AHUMADA
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KALY BARRIONUEVO
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LOS VIAJEROS
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LOS HERMANOS RODRÍGUEZ
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LOS HILOS DEL VIENTO
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NOELIA TULA
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COMO HERMANOS
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BALLET ARGENTINA
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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EL CHANGO SPASIUK
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FRANCO BARRIONUEVO
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LOS HUAYRAS
SÁBADO 21
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RAFAEL TOLEDO
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FACUNDO ORTEGA
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PASCUAL GUTIERREZ
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SUMAIG SONKGO
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LOS RIELES
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HERMANOS
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AGUSTÍN ISASMENDI
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BALLET HUELLAS NORTEÑAS
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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JUAN VERGARA
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EL TOBA
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LUCIANO PEREYRA
DOMINGO 22
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LA FORTALEZA
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RIKI GARECA
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CAMINOS
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DIEGO SIERRALTA
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DIEGO PÉREZ
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RICARDO TORITO ARCE
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LA TRIADA
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GRUPO CHELEMÍN
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BALLET FORTÍN SUREÑO
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BALLET APYFADIM
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GANADOR PRE PONCHO CANTO
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GANADOR PRE PONCHO DANZA
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DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
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ALE ÁYAME
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LELE LOVATO
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EL INDIO LUCIO ROJAS