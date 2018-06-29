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Confirmado: estos son los artistas que estarán en la Fiesta del Poncho 2018

La fiesta mayor de los catamarqueños  se llevará a cabo del 13 al 22 de julio. Mirá los artistas que participaran.

El escenario mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho convocará en su 48ª edición destacados exponentes del folklore de Catamarca y la región.

El festival de invierno más importante del país tendrá lugar en el salón de espectáculos del Predio Ferial Catamarca del 13 al 22 de julio próximo, con la siguiente programación:

VIERNES 13

  • ERNESTO VEGA
  • HERMANOS VEGA
  • CHATO BAZÁN
  • NADIA LARCHER
  • NICOLÁS REYNA
  • DÚO ESENCIA
  • FEDERICO MIRANDA
  • BALLET PIRIQUI PÉREZ
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • LITO VITALE
  • CACHO BUENAVENTURA
  • LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS

SÁBADO 14

  • MAESTRO LUIS CASTELLANO
  • JOMARAY
  • LA YESKA
  • PEQUE BONARDI
  • EMILIO MORALES
  • SILVIA PACHECO
  • BALLET SEMBLANZAS
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • JULIO PALACIO
  • PAJARÍN SAAVEDRA
  • LAGATA VARELA
  • EL BOMBA CONTRERA
  • NICOLÁS ROMERO

DOMINGO 15

  • EL VENDAVAL
  • WILSON FIGUEROA
  • VITÍN MARTOCCIA
  • TONO AYBAR
  • LA FURIA MUSICAL
  • ECOS DEL LITORAL
  • LAS VOCES DEL VIENTO
  • BALLET ATAHUALPA YUPANQUI
  • BALLET CATAMARCA DANZA
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • LOS DIABLEROS DE ORÁN
  • BETO MOYA
  • DESTINO SAN JAVIER

JUEVES 19

  • LOS MELLIZOS
  • LUCAS FUENZALIDA
  • FRANCO OCARANZA
  • ROCKY COSTA
  • ARIEL MARTÍNEZ
  • COLO TOLEDO
  • GERMÁN FUENTES
  • BALLET EL GAUCHO
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • COCO GÓMEZ
  • SANGRE NUEVA
  • EL FLACO PAILOS
  • SERGIO GALLEGUILLO

VIERNES 20

  • KEVIN AHUMADA
  • KALY BARRIONUEVO
  • LOS VIAJEROS
  • LOS HERMANOS RODRÍGUEZ
  • LOS HILOS DEL VIENTO
  • NOELIA TULA
  • COMO HERMANOS
  • BALLET ARGENTINA
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • EL CHANGO SPASIUK
  • FRANCO BARRIONUEVO
  • LOS HUAYRAS

SÁBADO 21

  • RAFAEL TOLEDO
  • FACUNDO ORTEGA
  • PASCUAL GUTIERREZ
  • SUMAIG SONKGO
  • LOS RIELES
  • HERMANOS
  • AGUSTÍN ISASMENDI
  • BALLET HUELLAS NORTEÑAS
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • JUAN VERGARA
  • EL TOBA
  • LUCIANO PEREYRA

DOMINGO 22

  • LA FORTALEZA
  • RIKI GARECA
  • CAMINOS
  • DIEGO SIERRALTA
  • DIEGO PÉREZ
  • RICARDO TORITO ARCE
  • LA TRIADA
  • GRUPO CHELEMÍN
  • BALLET FORTÍN SUREÑO
  • BALLET APYFADIM
  • GANADOR PRE PONCHO CANTO
  • GANADOR PRE PONCHO DANZA
  • DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
  • ALE ÁYAME
  • LELE LOVATO
  • EL INDIO LUCIO ROJAS
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