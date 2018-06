Murió, en el Hospital de Niños, una pequeña de 3 años por neumonía atípica

El director del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, Miguel Ángel Morandini, explicó los motivos del fallecimiento de la pequeña de 3 años tras un cuadro de neumonía atípica. Confirmó que la menor fue atendida primero en la guardia y recibió tratamiento ambulatorio, 78 horas después ingresó nuevamente al hospital donde quedó internada. Allí sufrió un paro cardiorespiratorio y murió.

“La niña fue atendida por la guardia, había sido medicada por una neumonitis atípica. Lo grave de todo esto es que la niña, en principio, no tenía cuadro de dificultad respiratoria y por eso se hizo un tratamiento ambulatorio y luego, lamentablemente tuvo un desenlace fatal, hizo un paro cardiorespiratorio no traumático, que no pudo ser sobrellevado con las maniobras de resucitación”, declaró el director del Hospital, en diálogo con LA UNION.

Además aseguró que se implementaron todos los mecanismos para la investigación y dijo que ayer se realizó la autopsia del cuerpo de la menor y luego, el informe será elevado a la Justicia para determinar las causas fehacientes de la muerte de la pequeña.

Morandini dijo que en la primera consulta, se le practicó a la niña una radiografía y un análisis donde se constató un “infiltrado difuso bilateral con predominio del lado derecho, que se asumió como una neumonitis atípica” y fue medicada. Aclaró que no tenía cuadro de dificultad respiratoria, para una internación de acuerdo algunas pautas de alarma y se actuó de acuerdo a lo que dice el protocolo de atención.

“La niña consulta 78 horas después ya con un cuadro más avanzado, y el final no es el esperado por todos y esto nos habla de la virulencia de los gérmenes, la niña ingresó directamente a la sala de terapia intermedia y fue asistida desde un primer momento y tuvo este lamentable desenlace”, indicó.

Sana y con todas las vacunas

Por otra parte, el funcionario de Salud comentó que en la provincia aumentaron los casos de enfermedades respiratorias importantes y recomendó extremar medidas de prevención.

“Muchas de estas enfermedades respiratorias, no necesariamente son víricas. Algunas veces empiezan con un cuadro y luego pueden tener una sobreinfección bacteriana. Lo llamativo de este caso es que estamos hablando de una niña sana y con todos los esquemas vacunatorios, por lo tanto, nos pone en alerta sobre que hay que tener un nivel de alarma y de cuidados significativos con este grupo de niños pequeños”.

“No estamos en brote”

El doctor Morandini descartó que estemos frente a un brote y dijo que los virus que están circulando son los habituales. “No estamos ni en emergencia, ni en brote, hay un pico alto de enfermedades respiratorias, esperable para la época”, afirmó.

Señaló que el hospital atiende un promedio de 300 a 350 consultas diarias en la guardia por enfermedades respiratorias, y que si bien está comprometido en un 100% , la internación se evalúa en función al protocolo. Agregó: “El 80% de las consultas son por problemas respiratorios y se instauró un sistema con el Ministerio de Salud, donde el paciente que viene con un cuadro respiratorio sale de la guardia del hospital con una primera dosis de la medicación para luego retirar de los CAPS el resto.

No hay un desborde, a pesar de la cantidad de consultas, se está trabajando bien, se han suspendido licencias del personal porque estamos trabajando a cama caliente. Con el hospital lleno estamos poniendo refuerzo de médicos y enfermeras en áreas críticas, terapia y terapia intermedia clínica”, declaró.