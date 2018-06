La barbaridad que dijo Wanda Nara para defender a Amalia Granata

En las redes sociales, Amalia Granata usó la muerte de la hija de una de las “Trillizas de Oro” y el cáncer de mama para hacer campaña en contra de la despenalización del aborto. El polémico mensaje provocó su desvinculación de Canal 9. Mientras la panelista busca victimizarse y mantiene su postura, recibió un inesperado fuerte apoyo de Wanda Nara.

“¡Cuánta Razón tiene AMALIA GRANATA! ¡El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a VIVIR! Prevención, adopción, y responsabilidad. No solo por un embarazo no deseado también por las enfermedades que vienen por no cuidarse...”, afirmó en un tuit que inmediatamente fue muy reprobado por los usuarios.