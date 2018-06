Se completó el tribunal que juzgará a Cristina por el memorando con Irán

Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal designó al tercer juez que integrará el tribunal encargado de juzgar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios por la firma del memorando con Irán que habría facilitado el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

El magistrado sorteado resultó ser Fernando Canero, quien integrará el cuerpo junto a Gabriela López Iñiguez y José Michilini. Vale recordar que el propio Canero fue designado por sorteo luego que fuese recusada y apartada Sabrina Namer por haber ocupado antes la fiscalía AMIA dedicada a la investigación del atentado de 1994.

El pedido que motivó el apartamiento de Namer por falta de imparcialidad lo hizo el abogado Tomás Farini Duggan, en representación de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, ambos familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y quienes son querellantes en el caso.

El tribunal estaba integrado por Namer, la jueza Gabriela López Iñíguez y el juez José Michilini, este último integrante del Tribunal Oral Federal 1 y nombrado luego de excusarse de intervenir en el juicio Nicolás Toselli, por ser yerno del exembajador en Siria, Roberto Ahuad, que fue testigo en la causa.

En el caso están acusados además de la ex presidenta; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el ex canciller Héctor Timerman; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis D´Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.