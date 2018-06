La mamá de Rojo, le apuntó a los periodistas deportivos: "Son todos unos mentirosos"

El agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Nigeria aún sigue dando que hablar. De la mano de Messi y Marcos Rojo la albiceleste está en octavos de final en Rusia 2018 y ya piensa en Francia.

Y antes del partido del sábado por octavos de final, Karina Arellano, la mamá de Rojo, autor del gol de la victoria, contó sus sensaciones luego de que su hijo se convierta en héroe y le pegó un "palito" a los periodistas deportivos.

"Lo vi en casa con mis hijas, mis nietos y amigos. Estaba nerviosa por el empate, pero cuando el hizo gol Marcos… No entraba en la silla….", comentó entre risas en diálogo con El diario de Mariana.

"Lo primero que pensé fue en él, que estaba mal y quería jugar. Estaba mal porque no jugó el partido anterior y habían perdido. Hablé con él y le dije que iba a hace run gol él y otro Messi para cerrarle la boca a los 'bobos' que hablan mal de Messi", agregó Karina.

Luego, se refirió a los rumores que circulaban antes del partido en torno al equipo, y dijo: "Como mamá me pongo mal si él lo está. Yo lo aliento siempre. No miro programas deportivos porque son todos unos mentirosos. En el 2014 los quería matar a todos cuando lo criticaban porque Sabella lo convocó, pero Marcos fue figura y les cerró la boca a todos. Y ahora lo criticaron de nuevo porque no jugaba en el Manchester, pero ayer jugó su mejor partido en la Selección".

Para el final, dejó una reflexión: "¿Por qué lo tienen que matar así cuando tiene errores? Se vuelan, pero no solo con Marcos, con todos. A Messi lo matan, pero si salimos campeones salimos todos y si perdemos solo pierde Messi".