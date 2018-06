Monti: “No se trata de pintar de amarillo a ningún dirigente político”

La posibilidad de sumar a Raúl Jalil a las filas de Cambiemos sigue dividiendo aguas en la oposición. Luego de que el intendente de Belén, Daniel Ríos, hablara de la necesidad de sumar al intendente capitalino para poder ganar la elección general del próximo año y de que el referente del PRO, Fernando Capdevila, abriera la puerta para integrarlo al espacio, Francisco Monti mostró su disidencia.

Si bien evitó opinar en concreto de Ríos y Capdevila, el diputado provincial de la UCR se mostró con una postura contraria a la que sostienen los dirigentes mencionados. “La propuesta política del Frente Cívico y Social-Cambiemos tiene que ser encabezada por una persona que comparta nuestra visión y nuestros valores, es decir que nazca del corazón de nuestra organización política. No se trata de pintar de amarillo a ningún dirigente político”, opinó.

En esa línea, sostuvo que “nosotros lo respetamos al intendente de la Capital como dirigente del PJ, pero respecto a su gestión, tenemos diferencias. Somos la oposición en la ciudad de Catamarca y me parece que la sociedad merece que nosotros hagamos más culto de la coherencia, de la integridad y no del transfuguismo político”.

Sobre la necesidad de abrir Cambiemos a otros sectores políticos, Monti se mostró de acuerdo y señaló que “en el espíritu del FCyS-Cambiemos está la amplitud suficiente como para generar ámbitos plurales donde también personas que vienen de distintos extractos, como el peronismo participen. Pero eso no quiere decir que tengamos una visión parecida a la que tiene el intendente de la Ciudad en relación a lo que es la gestión de Gobierno. A nosotros nos parece más edificante discutir en la actualidad no candidaturas pero sí cómo hacer una ciudad mucho más integrada y más justa, donde no exista una prioridad de inversión pública en los sectores más ricos, sino en los sectores más humildes”.

“Esas son las cosas que nosotros pensamos que hay que discutir en relación a la gestión de Raúl Jalil y no adelantarnos en los tiempos y ver cómo pescamos en aguas extrañas”, sentenció.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que el FCyS-Cambiemos, que se encuentra dividido en dos bloques en la Cámara de Diputados de la Provincia pueda volver a conformar un solo bloque.“Nosotros venimos trabajando en bloques diferenciados desde principio de año, esa situación se mantiene y no hay ninguna novedad al respecto. El trascendido sobre esto no conozco cuál es el origen, por ahí exista una declaración de algún legislador de los bloques sacada de contexto pero me parece que no es así”.

De igual manera, consideró que “si los bloques están unificados o separados, la verdad que no me parece un tema tan central” e insistió en que “no hay ningún cambio respecto de esto, desde que se originó la separación”.