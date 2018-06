Se fugó su hija con $10 mil

Otra denuncia por un cuantioso botín, sustraído de una casa de familia fue la radicada por Ramón Galíndez en la judicial Nº 5 de esta ciudad Capital.

El ilícito tiene la particularidad de que la sospecha de haberlo cometido es la hija del denunciante.

Así se desprende de la presentación judicial a la que tuvo acceso este diario. Del relato realizado por Galíndez a los sumariantes trasciende que el sábado a las 15:30 aproximadamente, su hija de 14 años quien se domicilia en el mismo lugar que él, en el barrio Villa Cubas, le pidió permiso para ir a la casa de su tía, sita a dos cuadras de su vivienda. La adolescente se fue y regresó al cabo de una hora, siempre según la denuncia, para luego retirarse nuevamente.

Ahora bien, cuenta Galíndez a los sumariantes a las 18:30 horas, notó el faltante de un electrodoméstico y de la suma de diez mil pesos, dinero que guardaba en la habitación principal del domicilio. Desde entonces, no volvió a ver a su hija, quien no regresó a la casa y por cuya desaparición realizó la denuncia correspondiente, señalando que sospecha que la autora del ilícito sea su hija, ya que no solo no regresó a la casa sino que, además, constató que las aberturas del inmueble no fueron forzadas o violentadas.