Catamarca Rugby, Club solidario

Por otra parte, los padres de Alejo expresaron su agradecimiento a Catamarca Rugby Club por la solidaridad de la institución que este fin de semana se sumó a la campaña.

“Esta iniciativa de poner la urna en el Club fue organizada por una de las mamás que mandan a sus hijos a esta institución. La verdad, que solo me dijo voy a hablar con las autoridades del Club, y después directamente me avisó que teníamos permiso. Fue una gran sorpresa, porque ahí también me dijo que el dinero que recaude el Club, con el cobro del estacionamiento, lo destinaba para la operación de Alejito. Estoy muy agradecida a las familias de Catamarca Rugby Club, con esta ayuda ya iniciamos la campaña. Es difícil para nosotros tener que pedir, pero necesitamos de la solidaridad de todos, solo me queda agredecerles”, afirmó.