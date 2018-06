Un niño con parálisis cerebral necesita una silla de ruedas y ayuda urgente para ser operado

“Alejo tiene parálisis cerebral y necesita urgente una cirugía de pies porque se le han deformado muchísimo”, comenzó diciendo con la voz quebrada, en una entrevista con LA UNION, su mamá, Paola Acuña.

Se trata de Thiago Alejo Chanampa Acuña, un niño que con apenas 13 años tiene sortear varios obstáculos en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.

La operación a la que tiene que ser sometido tiene un costo de 61.400 pesos, pero también necesita una silla de ruedas especial, y recuperar las sesiones de fonoaudiología, las que recientemente le fueron suspendidas.

La madre de Alejo comentó que, a pesar de tener la obra social, no le cubre los gastos de la intervención quirúrgica y que, por este motivo, apela a la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los costos.

“Hace 5 años que lo operaron de la cadera, y para que esa operación no haya sido en vano, hoy necesita operarse de los pies. Son operaciones complejas y necesitamos llevarlo a Córdoba al sanatorio Allende donde él fue operado. La obra social nos dice que no tienen convenio con el sanatorio y nos pone muchísimas trabas, no quieren abonar la cirugía. Me resistí mucho a tener que pedir, la verdad que fue difícil para nosotros, pero no tenemos 61.400 pesos que cuesta la operación. Lo operaron de la cadera y ahora necesita sacarse los clavos y operarse los pies”, manifestó.

Se refirió a lo importante que es para Alejo realizarse la operación con el médico que lo operó, que es quien además le hace los controles.

La madre de Alejo comentó que aún no abrieron una cuenta bancaria e informó que quienes deseen, podrán comunicarse por mensaje de texto o WhatsApp, al 3834- 640111 . “Toda ayuda será bienvenida y todo los que deseen ayudarnos o preguntar algo de Alejito estamos dispuestos a conversar”, expresó.

Peña solidaria

Por otra parte, la mamá de Alejo está organizando con algunos artistas locales una peña solidaria también para recaudar fondos para la operación.

“Para el próximo 14 de julio queremos hacer una peña solidaria. Tenemos algunos artistas que ya se ofrecieron para colaborar, nos estaría faltando el lugar. Ver a Alejo cómo disfruta ir a la escuela especial y cómo le gusta la música, nos da fuerza para seguir. Cuando escucha música, Alejito se sacude, uno de sus hermanos toca la guitarra para él y esos momentos son realmente maravillosos para nosotros. Verlo sonreír a Alejito nos devuelve las ganas de seguir peleando por nuestro sueño, luchar a diario para poder conseguir las cosas que necesita para que viva un poco mejor”, dijo su mamá emocionada.