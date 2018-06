Un nene electrodependiente murió tras un corte de luz

Valentino, un chico electrodependiente de apenas cinco años, falleció esta semana en la localidad de Lomas de Zamora a partir de un corte de energía.

La empresa Edusur les cortó el suministro debido a que tenían una deuda de más de 60 mil pesos que, aparentemente, no habían podido afrontar.

Mariana Medina, madre del pequeño, narró: “Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata” en diálogo con Perfil.

Además reveló: “Cuando se descompensó, tratamos de llevarlo y ya no llegó. Lo tuvimos que trasladar en un auto particular porque las ambulancias con oxígeno son pocas y tardan entre cuatro y seis horas en venir”.

En nuestro país está vigente desde el año pasado una ley que establece tarifas sin cargo para quienes requieran energía eléctrica por motivos de salud. Desde la empresa, sin embargo, aseguran que el domicilio “no figuraba en la lista de electrodependientes”.