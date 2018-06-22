Cultura

¡Ahora si! Se dió a conocer el listado final de los 40 artistas más votados para el Poncho 2018

La secretaria de Estado de Cultura dio a conocer los resultados finales de la plataforma de Participación Ciudadana.

La plataforma de Participación Ciudadana cerró las votaciones y dió a conocer el listado final de los artistas catamarqueños más elegidos por el público entre los postulados.

La lista de los 40 artistas mas votados es la siguiente:

1 LOS RIELES

2 SUMAIG SONKGO

3 LOS HERMANOS VEGA

4 LOS HERMANOS RODRIGUEZ

5 LAS VOCES DEL VIENTO

6 NICOLAS REYNA

7 CAMINOS

8 RICARDO TORITO ARCE

9 DIEGO PEREZ

10 LUCAS FUENZALIDA

11 KALY BARRIONUEVO

12 FRANCO OCARANZA

13 ARIEL MARTINEZ

14 COLO TOLEDO

15 LA YESCA

16 ECOS DEL LITORAL

17 EL VENDAVAL

18 PEQUE BONARDI

19 COMO HERMANOS

20 GERMAN FUENTES

21 KEVIN AHUMADA

22 LA FURIA MUSICAL

23 ROCKY COSTA

24 RIKI GARECA

25 AGUSTIN EZEQUIEL ISASMENDI

26 LA FORTALEZA

27 NOELIA TULA

28 LOS VIAJEROS

29 LA TRIADA

30 HERMANOS

31 JOMARAY 

32 FACUNDO ORTEGA

33 WILSON FIGUEROA

34 VITIN MARTOCCIA

35 LOS MELLIZOS

36 DUO ESENCIA

37 LOS HILOS DEL VIENTO

38 DIEGO SIERRALTA

39 FEDERICO MIRANDA

40 PASCUAL GUTIERREZ

Cultura
Catamarca recepta inscripciones para el Taller de Escritura Dramática del NOA
Plataforma “Poncho 2018”: Los Rieles y Kali Barrionuevo, los más votados a horas del cierre
Inscripciones para el taller de Escritura Dramática para el NOA
Parlantes