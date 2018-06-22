¡Ahora si! Se dió a conocer el listado final de los 40 artistas más votados para el Poncho 2018

La plataforma de Participación Ciudadana cerró las votaciones y dió a conocer el listado final de los artistas catamarqueños más elegidos por el público entre los postulados.
La lista de los 40 artistas mas votados es la siguiente:
1 LOS RIELES
2 SUMAIG SONKGO
3 LOS HERMANOS VEGA
4 LOS HERMANOS RODRIGUEZ
5 LAS VOCES DEL VIENTO
6 NICOLAS REYNA
7 CAMINOS
8 RICARDO TORITO ARCE
9 DIEGO PEREZ
10 LUCAS FUENZALIDA
11 KALY BARRIONUEVO
12 FRANCO OCARANZA
13 ARIEL MARTINEZ
14 COLO TOLEDO
15 LA YESCA
16 ECOS DEL LITORAL
17 EL VENDAVAL
18 PEQUE BONARDI
19 COMO HERMANOS
20 GERMAN FUENTES
21 KEVIN AHUMADA
22 LA FURIA MUSICAL
23 ROCKY COSTA
24 RIKI GARECA
25 AGUSTIN EZEQUIEL ISASMENDI
26 LA FORTALEZA
27 NOELIA TULA
28 LOS VIAJEROS
29 LA TRIADA
30 HERMANOS
31 JOMARAY
32 FACUNDO ORTEGA
33 WILSON FIGUEROA
34 VITIN MARTOCCIA
35 LOS MELLIZOS
36 DUO ESENCIA
37 LOS HILOS DEL VIENTO
38 DIEGO SIERRALTA
39 FEDERICO MIRANDA
40 PASCUAL GUTIERREZ