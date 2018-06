Suspenden a un ginecólogo que acoso por WhatsApp a dos pacientes

Dos chicas que -por separado y con más de un año de diferencia- se atienden por primera vez con el mismo ginecólogo en una clínica de una prepaga y, tras la consulta, reciben el mismo WhatsApp. Sin ninguna referencia a los estudios íntimos que les había realizado, el médico va directamente a lo personal.

Las dos hicieron captura de pantalla de sus chats, las subieron a Twitter y lo denunciaron por acoso sexual. Como arrobaron a Swiss Medical, la empresa decidió actuar.

-¿Hola, ¿cómo estás? Soy Félix, el ginecólogo de Swiss".

-"Hola. Sí decime. ¿Pasó algo? (y la paciente le envía un emoticón que expresa preocupación).

-Me agendé tu teléfono, pero porque me caíste muy bien. No por otra cosa. Perdón por el atrevimiento de escribirte y agendar tu celular.

Eso se lee en el chat que Anna Belén Veloso subió a las redes como prueba.

"Hola me ayudan a compartir para que todos se enteren. Esta clase de médicos te atienden en @SwissMedicalG primer consulta ginecológica y después te escriben por que les 'caíste bien'. ¿Qué te puede caer bien flaco? Se tomó el 'atrevimiento' ¡de sacar datos para uso particular!", fue su tuit, este jueves.

A partir de ese mensaje, otra paciente, Jacqueline Presman, subió la segunda captura de pantalla, que también compromete a "Félix".

"¡Me pasó lo mismo el año pasado, mismo ginecólogo! Siempre me arrepentí de no denunciarlo". En ese chat, del 7 de marzo de 2017, el médico repitió el modus operandi para iniciar el contacto por WhatsApp.

-Hola Jaqueline. ¿Cómo estás? Soy Félix, nos conocimos en Swiss la semana pasada. Soy el ginecólogo. Me quedé con tu número porque me caíste muy bien. Y dije: vale la pena seguir en contacto.

-Jamás te di mi número. Me parece un poco invasivo esto. Por favor no me escribas más y borrá mi teléfono.

Swiss Medical respondió por Twitter a las dos denuncias.

"La compañía está muy sorprendida por está situación y el ginecólogo fue separado preventivamente de su cargo mientras es investigado. Además, se habló de manera inmediata con la socia (en referencia a Anna Belén) y se inicio un sumario interno hacia el profesional. Los resultados del mismo determinaran los pasos a seguir", dijeron a Clarín desde la compañía.

Anna Belén, por su parte, aseguró a este diario que ya no quiere "seguir exponiendo más nada" y que sólo usó las redes "para que no le vuelva a pasar a nadie".