Trabajadores de la Salud se manifestaron

Un grupo de trabajadores de la Salud nucleados en ATE (Asociación Trabajadores del Estado) junto a un grupo de trabajadores precarizados se manifestaron ayer frente al ministerio de Salud que conduce Ramón Figueroa Castellanos en reclamo de estabilidad laboral.

“Estamos cansados de que nos mientan, y que encima no quieran dar la cara, son muchos los compañeros que desde que asumió el ministro Figueroa Castellanos están esperando que cumpla con la promesa de mejorar su condición de precariedad laboral”, dijo a LA UNION José Traverso, referente de los precarizados.

El gremialista aseguró que existe un compromiso por parte de las actuales autoridades de Salud y que no se cumple. Y señaló que el corte sorpresivo de calle se resolvió ante la falta de convocatoria para poder arribar a un acuerdo.

Por varias horas, los agentes de Salud interrumpieron el tránsito vehicular en la intersección de calle Chacabuco y Caseros.

“El problema de la precariedad laboral no solo lo sufrimos en Capital, sino que también la están pasando muy mal los colegas de Icaño, Belén, Santa María, el tema de los Argentina Trabaja, los médicos, las guardias, todo eso no se resolvió, no se puede discutir. Como pasa eso, empezaron las medidas de fuerza”.

Finalmente, Traverso advirtió que si no hay respuesta iniciarán hoy la jornada laboral con un paro provincial de Salud. Y aclaró que a las primeras horas de hoy realizarán una asamblea para definir la medida de fuerza.