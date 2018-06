Lanzan empadronamiento de la Tarifa de Interés Social de Energía 2018

El Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia informa que a partir del lunes 25 de junio y hasta el 24 de agosto inclusive, se llevará adelante el empadronamiento de la Tarifa de Interés Social de energía 2018 (TIS). El mismo se realizará en el Pabellón 4 del CAPE de 7.30 a 12.30 hs y en las oficinas de la EC SAPEM de Capital y el interior provincial.

Los usuarios que podrán tener acceso a la TIS son los jubilados y/o pensionados que perciban el haber mínimo y no perciban otro ingreso, grupo familiar cuyo ingreso mensual no supere en su totalidad el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de Asignación Universal por hijo, Asignación por embarazo, becas PROG.R.Es.Ar., Monotributo Social, Pensiones no contributivas y cualquier otro programa social existente.

Es de vital relevancia tener en cuenta que en ninguno de los casos anteriormente mencionados, la totalidad de los ingresos del grupo familiar podrá exceder el equivalente a un salario mínimo vital y móvil (SMVM), solo podrán acceder al beneficio los titulares de suministros destinados al uso residencial exclusivo y tampoco podrán acceder a la TIS quienes sean propietarios de más de un inmueble y/o posean un vehículo de hasta 10 años de antigüedad.

La documentación que se deberá presentar es la siguiente:

l Última factura del servicio de energía eléctrica

l Fotocopia de documento del titular y del grupo familiar

l Fotocopias de recibos de sueldo del grupo familiar

l Certificado de convivencia

l Constancia Negativa de ANSES

l Constancia de Monotributo Social. De beca PROG.R.Es.Ar, Asignación Universal por hijo, asignación universal por embarazo o lo que corresponda

l Formulario de Declaración Jurada por el subsidio TIS

En el pabellón 4 del CAPE (por el ingreso central) personal de Servicios Públicos brindará atención a los interesados en acceder al beneficio en los horarios de 7.30 a 12.30 hs.

En el caso de la empresa de energía, los distritos que poseen personal exclusivo de atención comercial, realizarán la asignación de turnos para el empadronamiento, y el horario de atención será de lunes a viernes de 07 a 12 hs.

Capital: Av. Ocampo 890 (horario de 07 a 13 hs)

Valle Viejo: Calle Padre Esquiú 15- Prolongación norte- Villa Dolores

Santa María: Belgrano Nº 368

Recreo: Pueyrredón Nº 50

Andalgalá: Vicente López y Mercado

Belén: Lavalle Nº 554

Tinogasta: Presidente Perón Nº 153

Los distritos que poseen oficinas comerciales con acceso a internet y pueden brindar turnos (con personal único)

La Merced: Días: Martes y Jueves desde Hs. 7 a 12 (Matías Aredes entre Cura Vera y Ntra. Sra. del Rosario)

Saujil - Mutquín: Días lunes y viernes desde 10 a 12 (calle 9 de julio Nº 234)

Huillapima: Días Miércoles y Viernes desde 10 a 13 (Bº Norte frente Escuela Primaria Nº 285).

Los Altos: Días: Martes y Miércoles desde Hs. 10 a 13 (domicilio Güemes S/Nº frente de la Plaza).

Alijilán: Días: Jueves y Viernes desde Hs, 10 a 13. (San Martín S/Nº al lado de la Comisaria).

Ancasti: Días: martes y Jueves desde Hs. 7 a 14 (Villa Ancasti).

Bañado de Ovanta: Días: Martes y Miércoles desde Hs. 7 a 9 (Ruta 64 fte. Estación Terminal).

Hualfín: Días: Martes y Miércoles desde Hs.10 a 12 (Ruta 40 Bº La Alianza).