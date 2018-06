Coronel Daza ya palpita la gran final de la Superliga

Los jugadores de Coronel Daza ya piensan en el partido ante Ferro, pero, antes, se tomaron ayer el día de descanso y hoy vuelven a entrenar en el estadio Primo Antonio Prevedello. Sin embargo, el pasado martes se movieron y el entrenador pudo ver qué equipo saldrá desde el inicio el domingo. Primero, arrancaron en la parte física bajo las órdenes del preparador físico Marcelo Fiol.

Luego, los jugadores pasaron a hacer un poco de fútbol al mando del entrenador Marcelo Arias. El técnico no pudo contar con todos los jugadores y la mala noticia es que el eje en el medio campo, Francisco Rocha, no entrenó y “encendió las alarmas” en el equipo bandeño. El jugador arrastra una lesión y no lo dejó entrenar a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico espera que pueda entrenar hoy.

La buena noticia es que podrá contar ya con Juan Acevedo en el lateral por izquierda. El entrenador probó el once con: Rubén Véliz; Marcelo Pereyra, Juan Novillo y Juan Acevedo Vergara; Franco Carreño, Cristian Narváez, Cristian Herrera y Cristian Moreno; Hoel Ibáñez; Braian Acosta y Gabriel Carreño.

El único cambio hasta el momento, sería el de Cristian Nárvaez que jugó de marcador central en el partido de ida ante Ferro por Rocha que no pudo entrenar. Asimismo, hoy definirá el equipo el entrenador Arias. De esta manera, Coronel Daza ya ultima detalles para el partido definitorio por la Superliga.