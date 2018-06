Jorge Sampaoli, quebrado tras la derrota: "La responsabilidad es toda mía"

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, aseguró luego de la derrota con Croacia que dejó a la Argentina al borde de la eliminación del Mundial que la responsabilidad del resultado es suya porque "no leí el partido como debía" y pidió no caer sobre el arquero Wilfredo Caballero por el insólito error que abrió el marcador en favor del equipo europeo.

Sus frases más destacadas:

• "Yo soy el responsable, creo que hoy la responsabilidad fundamentalmente es mía porque soy el entrenador, por situaciones que planteadas de otra forma hubiesen salido mucho mejor. No creo ni considerable, ni humano, ni real achacarle la responsabilidad a Caballero".

• "La responsabilidad es toda mía, buscar por ahí sistemáticamente situaciones que tengan que ver con los jugadores en el campo es total responsabilidad del conductor y la realidad es que no pudimos encontrar sociedades que le hubieran dado mucho rédito a Argentina aprovechando mucho a Leo, la verdad es que yo tenía pensando que el plan de este partido era generar mucha presión sobre el rival, era la disputa en mitad de cancha con un rival de mucho talento, pero después de la desgracia del primer gol nos costó todo mucho, emocionalmente se quebró el partido para nosotros y no tuvimos argumentos para encontrar respuestas".

• "Estaba muy esperanzado, tengo mucho dolor por la derrota, seguramente no habré leído el partido como correspondía".

• "El sentimiento no es vergüenza sino dolor por no haber podido. No me tocaba hace mucho tiempo algo así estando de conductor y me pasa ahora con la camiseta de mi país, entonces es muy doloroso. No estuvimos a la altura de lo que pretendía el pueblo argentino. Queda esperar y apostar todo a la mínima posibilidad de clasificación que quede".

• "Presentíamos que por la preparación, este iba a ser un partido de despegue y no lo fue. No pudimos todavía en ningún momento del proceso consolidarnos. Hay que pelear la oportunidad que queda y luchar por ella".

• "Pido disculpas a toda la gente que vino acá e hizo un esfuerzo para ver a Argentina en un lugar que no está. Me creo responsable porque tenía tanta ilusión como ellos".

• "Cristiano Ronaldo es un excelente jugador, lo dicen sus títulos, su realidad en su equipo y selección. Hablar de comparaciones en estos momentos, por lo que está viviendo el equipo argentino, incomoda un poco. E incomoda el momento de Leo, que indudablemente está perjudicado por no encontrar nosotros como conductores el equipo que se acomode mejor a él".

• "Ni con un sistema ni con otro pudimos generar lo que estaba planificado o pensado. El gol de Croacia llegó cuando menos se esperaba y fue muy fatídico porque fue más cuesta arriba desde lo emocional, sabiendo que este torneo no te permite perder y nos tocó perder".