Insólita justificación del hincha argentino expulsado del Mundial

Néstor Fernando Penovi (47), el hincha argentino que fue expulsado del Mundial tras una ultrajante broma a una ciudadana rusa durante su estadía en Moscú, hizo declaraciones públicas para intentar explicar lo ocurrido pero su palabra generó aún más polémica: "Todos mis amigos lo hicieron pero el mío se viralizó", justificó.

El argentino, oriundo de la localidad de Wilde, brindó una entrevista al programa El Tratamiento que se emite por el Canal Magazine. Sus frases más destacadas:

• "Es un video que subí en un segundo, hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo, y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí".

• "No tengo idea de cómo ni por qué se viralizó. Yo lo compartí con un grupo de amigos, de fútbol, y no sé qué pasó".

• "La chica no era menor, atiende en un negocio, estaba trabajando; de hecho, los menores no trabajan acá pero tampoco es que sé el documento, atendía sola, nadie le vio el documento, pero bueno, al margen de la edad pido disculpas, estuve mal".

• "Ante todo pido disculpas por los grupos de mujeres. La persona más importante de mi vida fue mi mamá y hoy es mi hija, no tengo nada en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto, algo para que quede entre pocos amigos y pasó esto. Así como se ven videos de famosos y trascienden… No sé qué decir, no tengo explicaciones".

• "Quiero pedir disculpas a todos, al pueblo argentino, al pueblo ruso, a mis amigos, a mis conocidos del barrio, a mis hijos, a mi familia, a mi mujer, estoy separado pero es la madre de mis hijos, es algo que me avergüenza, yo no soy así, tengo 47 años, soy una persona de bien, me explotó el Whatsapp y todos me dijeron que es una pavada, pero bueno…".

• "Estoy arrepentido de lo que hice, no sé cómo se viralizó, lo mandé a amigos y no sé cómo pasó".

• "Me llega lo que se dice, lo que está pasando, la revolución de los medios, cómo se expandió todo esto y lo que causa, por eso estoy arrepentido, no tengo antecedentes de nada y ni manejo bien las redes. Si hubiese sabido lo que iba a pasar, no hubiese hecho esta macana. Soy de otra generación, a mí nadie me dijo nada, pero por otro lado me llega que no me van a dejar entrar o que me van a deportar, pero oficialmente no me dijeron nada".

• "Mis amigos me apoyan y a la vez estamos todos arrepentidos, ellos también hicieron videos que no trascendieron. Se hicieron en tren de un chiste o de un juego de eso, qué se yo…".

• "No hago esto otra vez ni loco, tengo 47 años... Jamás hice esto ni nada parecido, pido perdón a todos, a todos, a todos (reiteró), a los argentinos por quedar mal vistos, a la gente de mi barrio, me avergüenza vivir este momento".

• "Me voy a sentar con mis hijos (ndr: tiene un varón y una mujer), les voy a hablar y a explicar, les voy a pedir perdón, disculpas, nada, qué se yo, era un viaje de placer, soñado, y pasa esto… Es un error mío, obvio, pero bueno, qué se yo…".

• "Todo el mundo hace esto, todo el mundo filma, sube canciones, temas de cancha, con hinchas, con chicas, con cargadas, todo el mundo, mis amigos y todos… Caminás por las calles de Rusia donde está la gente y todo el mundo tiene un celular en la mano. El tema del video se me escapó porque estás con eso y cometí ese error y fue un segundo, ni lo vi, lo mandé en un segundo. Si lo hubiese visto lo borro. Me hace mal verlo, me avergüenza, prefiero no verlo".

• "No estoy al tanto de un supuesto escrache, trato de no leer, de no ver lo que se dice. Hablo ahora porque no me quiero esconder, quiero pedir disculpas porque lo siento, se lo voy a pedir a todo el mundo, a cada persona que quiero y que conozco le voy a pedir perdón".