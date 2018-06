Morena contra Rial: “Voy en contra tuya hasta la muerte”

Jorge Rial no tiene descanso. Su hija Morena nuevamente volvió a la carga con un nuevo posteo en su cuenta de Instagram donde dejó en claro que la reconciliación entre ambos esta muy lejos.

Tras su separación de Facundo Ambrosioni, More remarcó en una de sus historias que “odia” al conductor de Intrusos. “Todo en esta vida vuelve. Voy en contra de vos hasta la muerte. No se para que mierda me adoptaron seguramente hubiera sido más feliz”, comenzó el descargo.

“Te odio, te detesto. Ojalá el juez no esté comprado como todo tu mundo”, continuó Morena, antes de disparar: “Todo el mal que hiciste te va a volver, ¡basura!”

La pelea familiar comenzó hace más de un mes cuando, también en sus redes, Morena ventiló el enojo con su padre. “Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo, a mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí. Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también“, había revelado cuando Jorge se encontraba de viaje fuera del país junto a su pareja.

Con el correr de los días, la joven mantuvo sus críticas e incluso llegó a juntarse con Natacha Jaitt, a quien le entregó varios audios de su padre que, posteriormente, fueron apareciendo en Twitter.

Incluso, se llegó a afirmar que el conductor le habría enviado una medida cautelar a Morena para que ella no lo nombre más. Esto puede desencadenar un problema legal y que ambos terminen en Tribunales.

En las últimas horas, More decidió ponerle fin a su noviazgo con el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni, quien también terminó en medio de la pelea con el periodista. Sin embargo, la aspirante a cantante envió mensajes positivos y de aliento a su ex tras la ruptura: “Le deseo la mejor suerte del mundo ya que es una excelente persona”. Todo lo contrario al mensaje contra su padre.

Exitoina