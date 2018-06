Horóscopo día jueves 21 de junio del 2018

ARIES - Podrías tener alguna interacción interesante con un miembro de tu familia. Manifestarás una férrea voluntad y podrías tener la intención de hacer las cosas a tu modo. Aunque tengas algunos deseos muy fuertes, no lastimes a los demás en el camino hacia tus objetivos. Deja que tus seres queridos conozcan tus necesidades, pero transmite cariño y apoyo. Si presionas demasiado podrían surgir problemas.

TAURO - Hoy disfrutarás de la compañía de seres queridos que hace tiempo no ves. La influencia planetaria podría traer visitas inesperadas a tu puerta. Quizás sea un primo o tío que irá de visita. O podría ser un buen amigo de tu época de estudiante. Disfrutarás de un encuentro social alegre. Estarás con ánimo de intercambiar anécdotas y algunas bromas realmente banales.

GÉMINIS - Dada la actual alineación planetaria, hoy podrías sentir deseos de viajar. Podrías estar algo inquieto por pasar toda la semana en el mismo lugar. Trata de no encerrarte en la oficina o en tu casa. Aunque estés cansado, sal y despéjate. Conduce hasta algún lugar especial. Podrías disfrutar la visita a algún sitio bonito.

CÁNCER - ¡Hoy quizás no tengas mucha paciencia con las boberías de la gente! Podrías estar algo inquieto o muy sensible. No permitas que te fastidien. Probablemente necesites estar a solas durante un tiempo. El aspecto en juego de hoy podría acentuar tu necesidad de calidad de tiempo en soledad. Encuentra un lugar que te relaje y permítete descansar. Si hoy quieres estar a solas,¡hazlo!

LEO - Hoy podrías sentir deseos de ocuparte del jardín. O podrías desear pasar un rato al aire libre, en una hamaca a la sombra de un árbol. La energía astral en juego te incentivará a conectarte con los elementos de la naturaleza. Podrías desear contemplar las hojas y tomar algo de sol. O podrías disfrutar de un paseo por un lindo parque nacional o bosque. Podrías cruzarte con algunos animales interesantes.

VIRGO - Con la actual colocación cósmica, podrías necesitar negociar alguna clase de acuerdo. Quizás tú y tu pareja estén tratando de tomar algunas decisiones importantes. Podrían descubrir que tienen diferentes puntos de vista. ¡Pero no te preocupes! Puede crearse un compromiso. Trabaja para crear una situación ganadora, de la que ambos obtengan lo que desean y ninguno salga perdiendo.

LIBRA - Hoy es un buen día para conectarte con tu madre u otra mujer importante en tu familia. Si hace tiempo que no hablas con tu madre, este es el momento ideal para hacerlo. Si vive cerca, ve a visitarla. Si está lejos, habla cariñosamente con ella por teléfono. Con el aspecto en juego de este momento, te sentirás impulsado a conectarte con alguna energía femenina.

ESCORPIÓN - Con la influencia astral en este momento, podrías pensar en dar los pasos siguientes con tu pareja. Si has estado saliendo con alguien por un tiempo, podrías estar pensando en ir a vivir juntos o casarse. O, si ya estás casado, podrías pensar en niños. Si eres soltero, quizás estés añorando encontrar tu alma gemela. Si tienes una pizca de paciencia, ¡la verás llegar a tu vida muy pronto!

SAGITARIO - Hoy podrías trabajar para mejorar una relación. Quizás haya habido un reciente malentendido con tu pareja. Podría haber emociones intensas que van y vienen. Lo mejor es aclarar las cosas y hablar abiertamente. Sé valiente y anímate a tener una conversación honesta. Si mantienes un tono positivo y estás dispuesto a perdonar, pronto descubrirás que la relación mejora.

CAPRICORNIO - Gracias a la combinación de influencias astrales, en este momento podrías sentir que estás listo/a para adoptar una nueva filosofía de vida. Podrías contemplar el sendero que estás transitando, buscando un modo de alcanzar mayor felicidad. Podrías decidir abandonar algunas viejas actitudes que te han estado frenando. En este momento es importante deshacerse de esquemas negativos y liberar algo de energía creativa.

ACUARIO - La configuración celestial está agitando tu necesidad de que mejores. Podrías estar pensando en la imagen que transmites a los demás. Quizás decidas que llegó el momento de hacer algunos cambios. Ve a hacerte un buen corte de pelo y compra ropa nueva. O piensa en cambiar tu modo de hablar y proyectar la energía a los demás.

PISCIS - Hoy tu energía física debería estar muy elevada. Podrías aprovecharla para entrenar en el gimnasio y desafiarte a trabajar más los músculos. O podrías tener deseos de practicar algún deporte. Es probable que venzas a tus amigos si compites con ellos en un partido de baloncesto o béisbol. Tendrás los reflejos rápidos, con una energía concentrada y poderosa.