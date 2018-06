El Jumeal recibe a la jornada de inclusión social deportiva

El Jumeal será escenario este sábado 23 de un evento solidario destinado a niños entre los 3 y 10 años de edad. Iniciará a las 15.00 e incluye diferentes actividades recreativas y deportivas, con el fin de recaudar alimentos no perecederos para entregar a comedores, entidades de escasos recursos y para la escuela de Apyfadim.

El punto de concentración será la plazoleta de El Jumeal y ya confirmaron su presencia distintas escuelas de ciclismo, Mountain Bike y atléticas. Además, se incluirán actividades para chicos de escuela con capacidades diferentes, entre ellas la de Apyfadym.

Los niños podrán participar con sus bicicletas, triciclos, monopatines o patines y los que no posean vehículos, podrán hacerlo en las clásicas actividades atléticas con juegos que promueven a objetivos de inclusión, no competitivo. Es decir no habrá un ganador, pues todos son ganadores.

Habrá divertimentos con payaso, bolsita de golosinas para los niños que participen en el evento, frutas y refrigerio.