La Renovación Peronista quiere la gobernación en 2019

El referente de la Renovación Personista, el senador capitalino Jorge Moreno, se refirió a las aspiraciones que tiene la línea interna de cara a la renovación de autoridades provinciales que se realizará en 2019. El dirigente justicialista dejó en claro que el sector que integra tiene en claro que el gran objetivo es que uno de los referentes del espacio sea gobernador el próximo año.

“Aspiramos a que un hombre o una mujer de la Renovación Peronista en 2019 conduzca los destinos de la provincia, ya que este sector ha hecho mérito más que suficiente para ello”, indicó Moreno, al tiempo que evitó referirse a la posibilidad de que sea él el candidato del sector.

En diálogo con la prensa, el senador explicó que en primera medida, el peronismo debe buscar los consensos y coincidencias entre todos los sectores pero que, en caso de no lograr un acuerdo, las PASO es la herramienta para poder definir candidaturas y que “después todos juntos vamos en busca del triunfo del peronismo en la provincia de Catamarca”.

“Nosotros hemos acompañado siempre, espero que nadie nos vaya a defraudar y no lo haga si le toca perder en el marco de las PASO”, advirtió.

Respecto de una posible reelección de Lucía Corpacci como gobernadora de Catamarca, el dirigente justicialista opinó que lo ve poco probable ya que “hay que tomar en serio lo que ella ha dicho y más que todo lo que ella ha pretendido hacer. Me parece que la compañera Corpacci nos planteó la necesidad de la reforma de la Constitución y que dos mandatos son suficientes. Nosotros creemos en sus palabras y es lo que nos ha motivado a nosotros a salir a la cancha”.

“En ese sentido, pienso que no son buenos nunca los terceros mandatos y se está evidenciado en otras provincias. A mí me parece que a la democracia y a la política les hace bien la alternancia, la renovación, no solo en términos generacionales, sino de que hay que recrearles las expectativas a la gente, que tengamos nuevos sueños y desafíos los catamarqueños”, añadió.

Por último, Moreno destacó la figura de Corpacci por haber llevado a cabo una gestión superadora de sus antecesores pero consideró que “no debemos quedarnos en eso y avanzar en cosas que aún faltan hacer en Catamarca.