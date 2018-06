La DIL dictó conciliación obligatoria para los municipales de la Capital

Ayer, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) dictó la conciliación obligatoria para los empleados municipales de la Capital, que mantenían un paro total de actividades en reclamo por el cobro del plus a los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Desde el Ejecutivo comunal, se solicitó la conciliación obligatoria, por lo cual la DIL hizo lugar al pedido, y llamó a las partes a la mesa de la conciliación obligatoria.

En ese contexto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, en diálogo con LA UNION confirmó que acatarán la conciliación y señaló que esperan que durante este proceso de negociación puedan arribar a un acuerdo que permita destrabar el conflicto. “Esperamos que cumplan y acerquen una propuesta y que no sea solo una medida más para dilatar el conflicto. Queremos soluciones concretas, que no quede después todo en la nada. Los afiliados no pueden seguir financiando a la obra social”, afirmó el referente gremial.

La primera audiencia fijada por la DIL será el próximo martes 26 de junio a las 9 horas.

Cabe recordar que los municipales iniciaron un cese de actividades y el bloqueo a la planta de tratamiento de residuos en las primeras horas de este lunes, medida de fuerza que se levantó, tras recibir la notificación por parte de los inspectores de la DIL.