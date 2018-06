La confesión de Nahir a sus amigas en la cárcel: "Nunca me iba a dejar en paz"

Giuliana Viera fue la primera en declarar durante la séptima audiencia del debate oral y público que decide el destino de Nahir Galarza.

Según dijo, conoce a Nahir desde febrero de 2017, cuando comenzaron a cursar juntas en la Facultad de Derecho -sede Gualeguaychú- de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y se volvieron compañeras de estudio.

"Salía con muchos chicos y nunca nombró que tenía novio, nunca lo presentó. Nos decía que para qué nos poníamos de novios, que teníamos que vivir la vida", reveló Viera.

"Nos contó que estuvo un tiempo con un chico a los 14/15 años, que no quiso presentarla en su casa porque estaba con otra chica", recordó Giuliana presuntamente en relación a Pastorizzo.

"No conocí a Fernando; nunca lo nombró"

"No conocí a Fernando Pastorizzo, nunca lo nombró", advirtió la joven tras reconocer que había visitado a Nahir en la cárcel.

"Le preguntamos porque hizo eso, por qué no pidió una perimetral; ella dijo que él nunca la iba a dejar en paz", reveló la joven sobre la charla que mantuvo con Nahir.

Sobre aquel día en que la visitó en la Comisaría del Menor y la Mujer junto a otras amigas, continuó: "Nos dijo riéndose que no era de ella el diario íntimo que vimos en los medios", aquel que difundió el manager Jorge Zonzini.

Nos decía que saliéramos de las relaciones tóxicas que nos hacía mal, por eso nos sorprendió lo que pasó

Sobre la cotidaneidad con su amiga, precisó que salían a tomar mate por las tardes y que con frecuencia "recibía muchas llamadas de teléfono", por lo que pensó que salía con alguien. "Un día contestó mal y se peló con alguien, pero nunca supe quién era", dijo la muchacha que contó que dejó de ver a Nahir con frecuencia una vez que dejó los estudios.

"Nos decía que nos saliéramos de las relaciones tóxicas que nos hacían mal, por eso nos sorprendió lo que pasó", remarcó. "Nunca vi nada que me hiciera pensar que la golpeaban, nunca me dijo nada. La vi triste la última noche que salimos a bailar. Que había desaprobado un parcial y que se había largado a llorar", agregó.

La fallida teoría del disparo accidental

En segundo término declaró la oficial policial Tamara Castro, quien contó acerca de su experiencia en la Comisaría del Menor y la Mujer: "Ahora cuesta menos que las víctimas se animen a denunciar", aseguró.

Pero luego de un par de preguntas erráticas sobre el tema, uno de los defensores le pidió que se pusiera de pie para comparar su fisonomía con la de la imputada (alrededor de 48 kilos). Además, la interrogó sobre la similitud en el manejo de una 9mm como la que ella porta y la que usó Nahir para matar a Fernando.

"Si el arma está bien empuñada, no se puede escapar un disparo", precisó la mujer policía al ser interrogada por la Defensa Técnica de Nahir.

Respecto del manejo de armas, consideró que "hoy en día con Internet se puede tener acceso a saber cómo disparar ", aunque también puede pasar que "alguien le haya enseñado".

La denuncia de abuso sexual en 2015

"Hace mucho tiempo, a sus 16 años, intervine a raíz de una denuncia suya (Nahir) por supuesto delito de abuso simple", reveló la oficial sobre el momento en el que conoció a Galarza, a quien describió como una detenida "callada, que no se comunica más que para pedir lo que necesita".

"En aquel momento -en 2015- la denuncia se presentó como un abuso con acceso carnal", contó.

Según la oficial, Nahir "manifestó que salió del colegio, caminó por calle Urquiza hasta Camila Nievas y que allí unos masculinos le taparon la boca y perdió el conocimiento".

Señaló que "apareció en un descampado cerca del Club Juventud Unida. Que cuando se despertó llamó a sus padres y la trasladaron al Hospital. Se le hizo un examen médico y se comprobó que no había el acceso carnal", recordó la oficial.

Alexis Oroño, el amigo de Nahir que habló de violencia psicológica

Según declaró ante el Tribunal, Alexis es amigo de Nahir hace dos años. Dijo no conocer personalmente a Fernando y haber establecido contacto con Nahir en las redes sociales hasta que "afianzaron la relación".

"Fernando nunca salió con nuestro grupo de amigos", sostuvo el joven de 20 años con quien Nahir iba "al parque y al puerto" de Gualeguaychú.

"Una vez me dijo que sufría violencia psicológica de Fernando. Al principio no me dijo que era de él, pero después supe que se trataba de Fernando", contó.

Una vez me dijo que sufría violencia psicológica de Fernando

"Nahir era callada, hablaba lo justo y necesario. Era cerrada, necesitaba confianza para contar algunas cosas", describió.

"Ví un raspón en la pierna de Nahir una semana antes que todo pasara", añadió en torno a una marca que la chica le mostró la última vez que se encontraron.

La masajista de Nahir dijo que su madre sabía de las lesiones en su cuerpo

La cuarta testigo presentada por la Defensa Técnica de Nahir fue Miriam Duarte: masajista de la joven durante casi un año.

Según su testimonio, mencionó que "en algunas ocasiones iba con moretones en los brazos y una vez hasta tenía la parte baja de la espalda" y que "el 21 de diciembre vio un raspón en la zona interna de la pierna".

"Me llamaba la atención la situación. Le preguntaba a modo de chiste qué le había pasado y ella no me contestaba", agregó. Eso motivó a que la mujer hablara con la mamá de Nahir. "Hablé con su mamá sobre las lesiones. Nos hacíamos señas y cuando hablábamos, ella me decía que no podía meterse, porque Nahir era grande".

"Sólo una vez nombró a Fernando. No lo quiso atender aunque la llamaba insistentemente. "Otra vez me está molestando este boludo, me tiene cansada", me dijo ese día", concluyó la mujer.

Hacia el final de la jornada se esperan las conclusiones de la consultora técnica de la Defensa, la Licenciada en Psicología Alicia Paday, mientras que para mañana prevén las conclusiones de la consultora de una de las querellas, Licenciada en Psicología Lucrecia Kablan.

Los padres de Nahir "declararían el próximo jueves", deslizó el Dr. José Ostolaza.