De huérfana, a esclava sexual de su tío

Una nena fue abusada sexualmente por el marido de su tía, que la albergó en su casa cuando quedó huérfana de padre y madre. El hombre comenzó a agredir a su sobrina cuando ésta fue a vivir con él y su esposa, hermana de su mamá fallecida. En ese entonces, la chica tenía 9 años.

A poco de llegar, el acusado tomó por costumbre entrar a su habitación para manosearla. Después de dos semanas, la desnudó por la fuerza y la sometió sexualmente. La víctima fue amenazada para que no revelara los vejámenes que estaba sufriendo. "Más vale que no cuentes nada, o te corro a la m..." le advirtió su tío. Durante tres años sufrió el sometimiento en silencio.

Finalmente, le contó a su madrina lo que estaba padeciendo: "Tengo que dormir con ropa ajustada, porque de noche el marido de mi tía me manosea. Duerme cerca de mi cama", le dijo, según explicó el sitio El Liberal.

La madrina empezó a indagar e hizo la denuncia ante la justicia. La mujer del presunto abusador desmintió a su sobrina ante el tribunal, cuando fue detenido. La chica expresó en Cámara Gesell ante psicólogos, abogado defensor y fiscal: "Le conté a mi tía, pero ella no me creía. Una noche él me estaba metiendo la mano por la ropa y ella lo encontró y lo retó. No vuelvas a hacer eso nunca más, le ordenó".

La causa está caratulada "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por la convivencia".