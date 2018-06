Se presentó en sociedad "UNIDOS POR CATAMARCA", un nuevo espacio del PJ

Alrededor de 200 militantes, dirigentes, adherentes y dirigentes peronistas de los distintos puntos de la provincia participaron, este viernes último, de la presentación en sociedad de un nuevo espacio interno del Partido Justicialista denominado "UNIDOS POR CATAMARCA".

El acto se realizó en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Belén y estuvo encabezado por el senador por el departamento de Santa María y referente de "UNIDOS POR CATAMARCA", Raúl Chico. También estuvo presente el ex diputado nacional, Néstor Tomassi.

Del 1er Encuentro Regional del nuevo espacio participaron dirigentes de los departamentos Belén, Andalgalá, Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, FME, Capayan, La Paz y Capital.

El colorido y el clima festivo lo pusieron los militantes que exhibieron carteles, banderas, pancartas entonaron la marcha peronista expresando su respaldo y acompañamiento al proyecto de inclusión que lleva adelante el Gobierno de la provincia que conduce la Doctora Lucía Corpacci.

También estuvo presente La Rama Femenina, Generación Intermedia, Juventud Universitaria Peronista, Agrupación San Martín, Agrupación Futuro, Agrupación Jóvenes Peronistas para la Victoria, productores, Asociación Productores.

"Este es un espacio de debate y construcción que tiene por objeto promover y consolidar la unidad del peronismo con vista a las próximas elecciones", expresó el senador Raúl Chico durante su discurso. Y agradeció la participación de la militancia "nosotros dimensionamos el compromiso y acompañamiento puesto de manifiesto por ustedes, los militantes, que en un día de trabajo y en pleno mundial de fútbol se movilizaron de distintos puntos de nuestra Catamarca para estar hoy aquí. Es importante para nosotros abrir los espacios de participación política desde la militancia, invitándolos a todos a sumarse a este proyecto político inclusivo con miras al 2019", remarcó.

Por su parte, el ex legislador Néstor Tomassi afirmó: "con algunos compañeros nos acordabamos cuando éramos tres o cuatro locos que caminábamos junto a nuestra compañera Lucía (Corpacci), para construir está posibilidad del que el peronismo vuelva a recuperar el Gobierno de la provincia, y lo logramos compañeros. Esto no hubiera sido posible sin ustedes, sin la militancia y ahora después de un largo camino nace UNIDOS POR CATAMARCA, entendiendo que solo el peronismo puede brindar soluciones a nuestro pueblo" manifestó. Al tiempo que agregó: "No nos engañemos, las soluciones no van a llegar de otro lugar, por eso los invito a redoblar los esfuerzos y dejar de lado nuestras apetencias personales. Llegó el momento de fortalecer al peronismo", concluyó.