Sin intervención del Central, el dólar volvió a subir y terminó en $28,85

El mercado recibió al nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, con el dólar en baja, pero terminó la jornada, otra vez, con la divisa en trepada. La caída inicial de casi un peso duró casi nada. Después de cerrar el jueves a $ 28,42, la divisa terminó escalando hasta $ 28,85 en promedio y durante la jornada llegó a superar en algunas entidades los $ 29.

En el mercado mayorista, donde operan los bancos y las grandes empresas, la divisa cerró a $28,26 también en suba.

El mercado esperaba las divisas de las cerealeras. Las empresas, que hace unos días dijeron que tenían US$ 4.000 millones para liquidar aparecieron muy poco en las pizarras, según fuentes del sector.

El jueves, en el mercado minorista el dólar subió más del 6% y cerró $ 28,42. En el mayorista, quedó en $ 27,98, en un día en que ya estaba en el mercado el rumor de que Federico Sturzenegger sería reemplazado al frente del Banco Central.

Lo que el martes y miércoles fue un movimiento disruptivo del tipo de cambio, que llevó al BCRA a vender US$ 695 millones un día y US$ 99 millones para evitar una disparada del precio del dólar, el jueves ya no lo fue. Y por eso mismo, el Central no vendió un solo dólar en el mercado de contado ni hizo un solo contrato en el mercado de dólar futuro. Libertad absoluta para el dólar. El viernes pasó lo mismo, y el dólar siguió subiendo.

Aunque no intervino en el mercado cambiario, el BCRA siguió comprando Lebacs.

En el organismo monetario se aferran al hecho de que el poco volumen operado del jueves y viernes podría considerarse un dato positivo. “Podría ser una señal de que la disparada -overshooting- estaría por tocar techo", arriesgó un operador de cambio. Los dos días se dio la misma explicación.