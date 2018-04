“La Pepé” Rasjido quiere seguir sumando peleas

La púgil de Diego “Piri” Bazán, Jennifer “La Pepé” Rasjido, no pudo cerrar como quiso la pelea ante la santiagueña Vanesa Calderón, A pesar de ganar, el nocaut llegó por el abandono de la santiagueña provocado por el enojo de su entrenador, tras un fallo arbitral.

La catamarqueña le confesó a LA UNION que pensó que el entrenador quiso cuidar la salud de su pupila y que se fue contenta con el triunfo y que suma para su carrera.

La boxeadora tiene un objetivo claro pero es cautelosa: “Yo quiero seguir sumando rounds, no quiero llegar a una pelea larga e importante y que me falte el aire”. Añadió: “Me sentí un poco pesada, lenta, ellos para este combate pidieron una categoría más. Ella es una boxeadora que no es tan técnica pero lo pude controlar”.

También fue autocrítica en su combate: “Me descuidé un poco al salir a los cruces, salí muy abierta, pero estoy contenta porque al fin y al cabo es un triunfo”.

Lo que le espera a Rasjido en el futuro inmediato: “Ahora a corto plazo quiero seguir peleando en mi categoría, en la que estoy rankeada primera a nivel nacional. Lo quiero volver a hacer a ocho rounds para ver cómo me siento y seguir sumando y si se puede, mejor, a diez round para estar preparada”.

Por último, dijo cuál es su objetivo: “Solo quiero esperar para ver si tengo una oportunidad por el título argentino, ya que yo tengo el derecho de retar a la acual campeona, pero para hacer eso, tengo que seguir sumando combates”.