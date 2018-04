Claudia Villafañe contraataca a Diego Maradona y Matías Morla: "No me lo voy a aguantar más"

Claudia Villafañe plantó bandera y decidió responder a las últimas acusaciones de su ex marido, Diego Maradona. Fue el abogado del "Diez", Matías Morla, quien la acusó de tener tres cuentas off shore en Panamá.

Lejos de quedarse callada, la mamá de Dalma y Gianinna decidió contraatacar ante esta denuncia.

"Contra los dos", aseguró Claudia en "Intrusos" al ser consultada sobre si iniciaría acciones legales contra Diego y Morla. "Esto viene de antes. No es por esto último. Dijeron cosas que no son ciertas y no me lo voy a aguantar más. No existen las cuentas off shore pero me voy a presentar a la Justicia y les voy a dar todo lo que me pidan", señaló.

"Estoy bien. Tengo vaselina, todo me resbala”, afirmó Claudia sobre el nuevo problema legal cn su ex. "Estoy siempre de la misma manera, no tengo nada que ocultar. Todo tiene un límite y mi límite llegó hasta acá. Estoy cansada de las mentiras. Todo lo que demostré hasta ahora, lo gané. No tienen nada contra mí. Entonces me cansé, basta, que la Justicia diga cómo son las cosas”, agregó.