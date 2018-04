Declaró Elián Kotler

Esta mañana, en la sala de audiencias del Juzgado Correccional Nº 1 se reanudó la audiencia en el juicio que tiene como imputado a Elián Kotler, acusado de asesinar a Pablo Camaño durante un siniestro vial ocurrido en marzo de 2013.

Kotler, en su declaración anunció: “Quiero aprovechar este momento porque no lo hice, es pedir perdón a la madre de Pablo, sus hermanos y familiares, estoy muy arrepentido de ese día. Si pudiera volver el tiempo y pedirle perdón."

"Fui a la casa de un amigo, estuvimos allí charlando, tomando algo y después, tipo 3:30 de la mañana, mi novia me dice si la podía llevar al boliche. Ella Estaba con una amiga y una prima. Las busqué, subimos por Ocampo y en avenida Figueroa, los semáforos estaban en rojo. Se pone en verde, con el vehículo de adelante mío avanzamos en marcha lenta. Pasando a la altura de un auto estacionado, me abro para pasarlo, paso tres vehículos, vuelvo a mi carril y veo el semáforo que se pone en verde donde había un auto estacionado. Suponía que el auto que estaba iba a avanzar, se demora, me tiro a la izquierda para pasarlo y en eso veo unas luces fuertes de un vehículo que se estaba acercando y lo primero que hago es frenar. No sabía si iba a llegar a entrar de vuelta a mi carril, lo primero que hice fue frenar y allí es cuando se produce el choque. Lo primero que hago es salir del vehículo para ver si estaba bien mi acompañante. Veo que estaba bien, levanto la cabeza para ver la situación y veo una chica tirada en el asfalto, me acerco a ella le pregunto si estaba bien y si se podía mover, no sabía que hacer estaba shockeado, cuando veo para atrás lo encuentro a Pablo, me acerco y alguien que estaba ahí me dice que estaba muerto. No podía entender. Ahí veo la moto, nunca vi la moto. No entendía, me senté en el cordón al lado del cuerpo. Llegó la policía y me llevaron en el patrullero a sacar sangre y de ahí a la comisaría".

En la jornada de hoy se espera que declaren 3 testigos.