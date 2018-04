Los Hurones cosecharon su segundo triunfo en casa

Los Hurones se recuperaron y tras un resultado abultado de 43 a 5 se impuso ante su par catamarqueño, Catamarca Rugby. El partido fue válido por la tercera fecha del Torneo Clasificatorio de la zona Campeonato de Primera División que hace disputar la Unión Andina de Rugby con el objetivo de determinar los clasificados al Torneo Regional a jugarse con la Unión Cordobesa, respectivamente.

Este triunfo significó la segunda victoria para el conjunto chacarero, que además sumó punto bonus por haber convertido más de cuatro tries.

Los puntos del plantel local llegaron mediante José Carrasco con un try, cuatro penales y tres conversiones. Además aportaron tries Maximiliano Filimonijin (tres), Mauricio Pereyra.

Mientras, que el “Mirasol” no pudo seguir por la buena senda, sumando su segunda derrota. Antonio Varas aportó el único try para el plantel que no pudo frenar el imponente juego de su rival.

Por otro lado, Los Teros también jugaron en condición de local obteniendo un resultado negativo, tras perder con Los Chelcos por 31 a 10. Mientras que CRAR derrotó a El Nevado de Chilecito por 40 a 28.

Cuarta fecha

El próximo fin de semana habrá continuidad del certamen deportivo de la Unión Andina.

En la oportunidad, Catamarca Rugby será local ante su clásico rival, Los Teros y en un encuentro importante para ambos equipos que vienen de perder. Los Hurones, por su parte, visitará a CRAR; y Social se medirá con el Nevado.

Los Chelcos que cuentan con dos victorias a su favor, tendrán fecha libre.