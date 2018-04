Los Hurones lograron su segundo triunfo de local

Los Hurones cosechó su segundo triunfo consecutivo al derrotar a Catamarca Rugby por 43 a 5 en el marco de la tercera fecha del Torneo Clasificatorio de la zona Campeonato de Primera División de la Unión Andina de Rugby.

Los puntos del chacarero llegaron mediante José Carrasco con un try, cuatro penales y tres conversiones. Además aportaron tries Maximiliano Filimonijin (tres), Mauricio Pereyra. En tanto, Antonio Varas aportó el único try para el “Mirasol”, que sumó su segunda derrota.

Por otro lado, Los Teros cayeron en condición de local ante Los Chelcos por 31 a 10.