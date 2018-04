Oriana Sabatini: "No sé si soy lesbiana o bisexual"

Oriana Sabatini sorprendió a muchos al hablar sobre su vida sentimental y contar que saldría con una mujer.

En esa línea, la actriz y ahora cantante, se refirió a la libertad con la que vive su sexualidad. "No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. Ese sentimiento lo tengo porque me lo transmitió mi familia", contó.

"No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso", agregó la hija de Cathy Fulop en "Agarrate Catalina".

"Creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera. El amor es universal, yo sé que suena tan tonto, pero es así, te podés enamorar de cualquier persona", afirmó Oriana.

Meses atrás, la cantante lanzó el clip de la canción "Stay or Run", en la que se mostró a los besos con la actriz Soledad Alfonso.

