Canjes de pasajes en Diputados: Cambios y polémica

Faltan terminar de consensuar los últimos detalles, pero Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, se prepara para firmar en las próximas horas una resolución que terminará con el escandaloso sistema de canje de pasajes por dinero al que podían recurrir los legisladores y, así, obtener un sobresueldo.

Una de las opciones del nuevo sistema consistirá en que los diputados que no pidan pasajes cobrarán $ 30.000 mensuales extras para gastos de movilidad. El monto será no remunerativo y no pagará Ganancias.

La polémica por los canjes de pasajes por dinero, en la que incluso opinó Mauricio Macri, estalló cuando se hizo público un informe de la Fundación Directorio Legislativo sobre el ranking de legisladores que canjean los pasaje por efectivo. Al tope de la lista en 2017 quedó la oficialista Elisa Carrió; canjeó $ 355.800.

Pese a la repercusión pública que tuvo, la líder de la Coalición Cívica justificó los cobros. "Me parece que es absolutamente legal, el problema es que es un mal sistema implementado por los presidentes de las cámaras", dijo Carrió a principios de mes.

Y completó: "Gasto de movilidad tiene que haber porque si no, no viajo más". La resolución que está por firmarse cumplirá con ese reclamo de la aliada estratégica de Macri.

​Por lo que trascendió, se les ofrecerá a los diputados un menú con cuatro opciones. Ninguna contempla el canje de pasajes por dinero.

Una a una se las detalla aquí:

1.

Se les otorgan a los diputados $ 30.000 por mes para gastos de movilidad. Si optan por esta opción, no pueden pedir pasajes aéreos ni de ómnibus.

2.

Se otorgan $ 20.000 mensuales para movilidad y 20 pasajes terrestres a cualquier destino del país.

3.

Los diputados pueden pedir $ 10.000 para movilidad y 12 pasajes aéreos, ida y vuelta.

4.

En vez de dinero para movilidad, los diputados reciben solo 12 pasajes aéreos y 20 terrestres, que no pueden ser canjeados.

Las cuatro opciones figuran en un borrador que Emilio Monzó hizo circular en las últimas horas entre los jefes de las principales bancadas. Antes de firmar la resolución, Monzó busca lograr el mayor consenso.

"Conciliar todas las posiciones no es fácil", dijo el diputado del PRO.

Consultada por Clarín, Graciela Camaño, líder de la bancada del Frente Renovador, se mostró de acuerdo con la propuesta del nuevo sistema . "No habrá más canjes por dinero, un sistema que irrita a la sociedad", sostuvo.

De acuerdo con proyecciones de autoridades de Diputados, con el nuevo sistema la cámara se ahorraría $ 30 millones por año.

Por ahora, las dietas de los diputados -hoy suman unos $ 120.000 por mes- no serán aumentadas.

Hasta ahora, los diputados disponen de 40 pasajes (20 aéreos y 20 terrestres) por mes. Cada tramo aéreo puede canjearse por $ 1.350 y cada terrestre por $650.

"Si canjean la totalidad de los tramos mensuales, los diputados pueden percibir $ 40.000 adicionales. En este sentido, en un año pueden llegar a recibir $ 480.000 por canjes de pasajes", sostuvo la Fundación Directorio Legislativo en su informe.

Aunque la intención de las autoridades del Senado es también avanzar en un esquema que ya no permita canjear los pasajes no utilizados por dinero, las conversaciones por ahora están verdes.

"Las dos cámaras deberían tener regímenes similares", dijeron en el oficialismo de la Cámara alta. "Hay que cubrir la necesidad del transporte, pero con un sistema transparente", agregaron.

Una idea que circula en el Senado es que los senadores pasen a recibir un monto fijo para movilidad de entre $ 50.000 y $ 60.000 por mes. Lo que no se gaste en el mes no podría ser canjeado por dinero. Otra opción sería directamente subir la dieta en torno a esos valores pero no pagar movilidad.

En el Senado cualquier modificación también deberá ser consensuada con los bloques.

En un intermedio de la cumbre de la semana pasada en Gualeguaychú, senadores del PJ charlaron del tema.

"Lo de subir las dietas no parece posible cuando las paritarias están cerrando en un 15%. Así que el ánimo mayoritario es mantener el sistema como hasta ahora", dijo un senador peronista.