Corrupción: Fellner se entregó a la Justicia y quedó detenido

El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se entregó esta tarde ante la Justicia provincial y quedó detenido en el penal de Alto Comedero, en la causa que lo investiga por el supuesto desvío de fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

El juez Isidoro Cruz había dictado una orden de detención en contra del ex mandatario y de Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); Héctor Carrizo y José Mercado, ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Claudia Trenque, ex escribana de la Tupac Amaru.

Es la misma causa por la que fue detenida como principal acusada la jefa de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala, considerada jefa de una asociación ilícita. Según el informe de la Oficina Anticorrupción jujeña, la organización que dirige Milagro Sala debía construir 8.532 viviendas, con el dinero que le enviaba el Estado, pero hubo 1.836 casas que nunca se hicieron y otras 524 quedaron sin terminar.

El juez de Jujuy, Isidoro Cruz, sostuvo que "Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador". Por eso, emitió una orden de detención contra Milagro Sala y otras dos dirigentes de la Tupac, Gladys Díaz y Mirta Aizama, que ya están detenidas en otras causas.