Anuncian corte de luz para Pirquitas y Pomancillo

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa de un nuevo corte de energía eléctrica programado para mañana 113 de abril en las localidades de Pirquitas y Pomancillo.
FECHA: VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: LMT 13,2kV PIRQUITAS
ALIMENTACION: E.T. PIRQUITAS
MOTIVO: PODA DE LINEA DE MEDIA TENSION 13,2kV - MANTENIMIENTO GENERAL LMT Y SETAS.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR TRIPOLAR UBICADO EN LIMITE PIRQUITAS/POMANCILLO HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR ALTO VERDE Y HASTA POMANCILLO.
USUARIOS
USUARIOS RESIDENCIALES, SINGULARES, COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ETC. UBICADOS EN: POMANCILLO OESTE Y POMANCILLO ESTE