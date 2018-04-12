Información general

Anuncian corte de luz para Pirquitas y Pomancillo

La interrupción en la prestación del servicio eléctrico se prevé para mañana.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa de un nuevo corte de energía eléctrica programado para mañana 113 de abril en las localidades de Pirquitas y Pomancillo.

FECHA: VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: LMT 13,2kV PIRQUITAS

ALIMENTACION: E.T. PIRQUITAS

MOTIVO: PODA DE LINEA DE MEDIA TENSION 13,2kV - MANTENIMIENTO GENERAL LMT Y SETAS.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR TRIPOLAR UBICADO EN LIMITE PIRQUITAS/POMANCILLO HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR ALTO VERDE Y HASTA POMANCILLO.

USUARIOS

USUARIOS RESIDENCIALES, SINGULARES, COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ETC. UBICADOS EN: POMANCILLO OESTE Y POMANCILLO ESTE

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