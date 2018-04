Aseguran que la designación de Barrionuevo complica el escenario político del PJ local

El presidente del Partido Intransigente en Catamarca, Oscar Pfeiffer se explayó respecto al comunicado oficial emitido en repudio a la intervención del Partido Justicialista a nivel nacional. Dicho proceso de normalización está al mando de Luis Barrionuevo, en tanto la decisión de la jueza María Servini de Cubría fue apelada por el titular del PJ nacional, José Luis Gioja.

En ese contexto, Pfeiffer dijo que la medida representa una “intromisión absoluta”.

Consideró que los argumentos por los cuales se resolvió la intervención forman parte de una interna partidaria que los peronistas deben resolver puertas adentro de su partido.

En esa línea, el ex ministro de Desarrollo Social de la actual gestión peronista señaló que esta experiencia política debería servir para que el peronismo entienda que si no está unido, difícilmente pueda ser una alternativa de gobierno en 2019.

“Creo que muchos peronistas entendieron que si no hay unidad, no hay 2019. Siempre he sido, y voy a seguir siendo, un defensor del gobierno de Cristina de Kirchner. Y creo que no puede estar excluida de la unidad peronista una representante como Cristina. Si esto llegara a pasar, va a ser un error. Porque tener el sello del PJ significa tener la vaca atada”, disparó Pfeiffer en relación a versiones que aseguran que la situación del PJ persigue entre otros objetivos dejar afuera al kirchnerismo.

Finalmente, el ex legislador lanzó una advertencia a sobre el nuevo rol de Barrionuevo: “Habrá que esperar y ver qué actitud va toma Barrionuevo. Si intervine o no el partido justicialista de la provincia. O a lo mejor decide ampliar la alianza minoritaria que tiene hoy con el Gobierno provincial. No nos olvidemos de las apetencia políticas de Barrionuevo de ser gobernador que vienen desde hace mucho tiempo”, declaró.